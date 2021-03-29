F1巴林站｜新人首戰命途各異　角田前十衝線　馬薩賓僅3彎畢業

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-29 18:00

F1揭幕戰巴林站，平治與紅牛兩大車手咸美頓與韋斯達賓的纏鬥固然精彩，3名新人亦是今站的焦點所在，「今站你最威」必定是「日本小巨人」角田裕毅，這名「千禧後」車手地標戰即以前十完成，取分而回，亦是8年多來首名日本車手有分落袋。 兩名哈斯車隊的新丁不如「角田San」般順利，「俄國二世祖」馬薩賓首圈第3隻彎已失控畢業；米克舒密加則以第16名完賽。

新賽季揭幕戰巴林站是3名F1「新鮮人」的處子戰，「車神之子」米克舒密加﹑「俄國二世祖」馬薩賓及「日本小巨人」角田裕毅首度亮相，可惜三人的命途各異。

由頭鬥到尾的揭幕戰 咸美頓苦戰力挫韋斯達賓奪第96冠

F1今季賽程（按圖放大）：

效力艾法托利的「千禧後」日本小將角田裕毅，地標戰以第13名起步，及後一度跌落第15位，話雖如此未有打亂角田的部署，「金牛」使用的本田引擎今季有明顯的進步，使角田駕駛這架AT02戰車在中游甚有優勢，面對包括經驗老到的拉高倫亦毫無懼色，拾級而上，末段殺入前十位，最後一圈超越史杜爾，最終以第9位衝線。

角田裕毅（左）最後一圈超越史杜爾，最終以第9名衝線。（路透社）

角田裕毅地標戰即取得寶貴的兩分，是F1史上第65名車手首戰取分而回，這名「日本小巨人」成為8年多來，首名日本車手以前十完成賽事，對上一名取分的日本車手已是小林可夢偉，在2012年的巴西站同以第9名完賽。

對角田而言，這兩分實在得來不易，他在賽後直言今站好壞參半，事關他在首圈有失誤而失去多個位置，並對取分感到榮幸。角田對最後關頭爬頭感滿意，「最後3個圈在史杜爾的後方，在亂流下使我出現很多錯誤，幸好在最後一圈首隻彎爬頭，我對此感到十分高興。」

角田裕毅成為8年多來首名取分的日本車手。（Getty Images）

巴林站前10位：

+ 4 + 4 + 4

哈斯新丁馬薩賓炒車收場 小舒密加16位衝線

兩名哈斯的新人卻不如角田般「順風順水」，首先哈斯戰車實力一般，今站只能以在第18及第19位起步，「俄國二世祖」馬薩賓（Nikita Mazepin）爭議多多，在周六的排位賽已出現不愉快事件，在首節排位末段破壞車手之間的不成文「君子協定」，結果因失控導致賽會出示黃旗，包括華迪爾等緊隨的車手即時「中伏」。

馬薩賓間接導致華迪爾出局逐格睇（按圖放大）：

第19位起步的馬薩賓，首場F1賽事僅得3隻彎的壽命，甫起步進入第2隻彎時已經不太穩陣，及後在第3隻彎「上Kerb」後失控衝出場邊，撞向防撞欄「畢業」，因為這次意外需要出動安全車。

地標戰炒車收場當然無癮，馬薩賓賽後稱為事件負上重責，「很簡單，就是我的失誤，輪胎溫度未夠，油門太大下致失控，這是全數我的責任，並辜負了車隊的努力。」

馬薩賓的地標戰僅得3隻彎便「畢業」。（Getty Images）

另外，「車神之子」米克舒密加全場未有特別的犯錯，最終以第16名完成賽事，至少在地標戰順利衝線。

馬薩賓的地標戰僅得3隻彎：