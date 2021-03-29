F1巴林站｜由頭鬥到尾的揭幕戰　咸美頓苦戰力挫韋斯達賓奪第96冠

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-29 12:05

F1新賽季在巴林站掀起序幕，經過小改例後，平治與紅牛的差距大幅收窄，連平治話事人禾夫也明言今場將會有一番龍爭虎鬥。 禾夫所言非虛，「黑箭」與「大牛」全場鬥足56個圈，在練習賽及排位賽佔盡上風的韋斯達賓，未能以一個冠軍完美結束比賽周末，咸美頓幾歷辛苦下贏得巴林站的分站冠軍。

新一季F1在巴林站開始「鬥車」，經過冬測及首兩日的練習賽後，紅牛車隊已展示戰力，並大大收窄與平治的差距，看來平治的壟斷不再。紅牛領軍車手韋斯達賓以強勢排頭位出戰，力爭在今年首個分站冠軍。

平治話事人禾夫（Toto Wolff）在首日練習後坦言，戰車需要解決的問題不少，車手保達斯更稱這架W12「勁難揸」，看來與紅牛有一場纏鬥。

不再讓平治壟斷？ 紅牛奪桿位 一數據預視首站冠軍

平治問題多兼跌Watt 紅牛對辦勢動搖黑箭霸主地位

紅牛的韋斯達賓練習與排位均造出最快圈速。（Getty Images）

F1今季賽程（按圖放大）：

今年新加盟紅牛的佩雷斯（Sergio Perez）出師不利，開賽前遇上故障，即使不用退賽，亦只能在維修站起步，間接打亂了紅牛的部署。「俄國二世祖」馬薩賓開賽僅第3彎便失控炒車，安全車隨即出動，依然對頭位起步的「韋少」沒有影響，但在換胎戰術方面卻棋差一着，次席的咸美頓第13個圈「入Pit」並即造快圈，「韋少」在4個圈才換胎已經太遲，將領先位置拱手相讓予「咸爵爺」。

韋斯達賓在初段帶頭，可惜在第一次換胎後拱手相讓領先位置。（Getty Images）

「咸Sir」大戰「韋少」巴林站的首回合，咸美頓先拔頭籌，「黑箭」及後在28個圈為咸美頓再換軚，試圖減低車胎損耗對咸美頓的影響，但不利的因素就是韋斯達賓在後段可以換上新胎，「狂追」前方的咸美頓，已為大戰次回合鋪好路。

韋斯達賓在第39個圈入站，換上一條全新的白軚，輪胎比咸美頓新11個圈，即使「韋少」落後8.7秒依然有望在末段追近「咸爵爺」，而平治的比賽工程師向咸美頓預告，「韋少」將在末段「殺到埋身」。

韋斯達賓亦步亦趨，第51個圈追至落後僅1秒鐘，埋身肉搏一觸即發，面對用較新輪胎的韋斯達賓，前方的咸美頓只能苦撐，「韋少」在最後第4圈把握機會，4號彎外檔成為爬頭，可惜整架戰車離開賽道範圍，大有可能被賽會判罰的關係，「韋少」及後隨即讓出位置。

With four laps to go, Max takes almost certain victory from Lewis



And then hands it back to him moments later #BahrainGP 🇧🇭 #F1 @LewisHamilton @Max33Verstappen pic.twitter.com/PJoXhaCjHd — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

該名紅牛領軍人物的氣勢彷彿同時失去了，最後3個圈一直未能緊貼咸美頓，結果只能以第2位衝線，未能以分站冠軍完美地完成巴林站，咸美頓幾經辛苦取得生涯第96個分站勝利。

咸美頓苦戰力挫韋斯達賓，奪得生涯第96個分站冠軍。（Getty Images）

咸美頓今站勝利得來不易，賽後終於可以鬆一口氣，經驗老到的「咸爵爺」亦笑言「嚇到瀨」，「我知道韋斯達賓在最後數圈將十分接近，加上我的尾胎非常掙扎，我有一刻心想：『唔好玩啦我點頂得住佢呀？根本無可能』，直至他在4號彎離開賽道後，我才認為今場有可能獲勝。」

韋斯達賓賽後稱輪胎損耗比平治大，所以在今站戰術上的彈性較低。當「韋少」讓出位置予咸美頓後，最後他的輪胎已難以讓他再度趕上咸美頓，即使練習賽及排位賽皆排首位，卻未能以冠軍完成巴林站。

即使隔住口罩，都看得出韋斯達賓失冠的失落感。（Getty Images）

巴林站前10位：