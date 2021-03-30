英超｜阿古路十年曼城生涯獲獎無數　93分20秒絕殺封王成經典一幕

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-30 13:37

曼城傳奇前鋒阿古路將於季尾離開「藍月亮」，在英超效力十載，不單止是曼城的破紀錄射手，更在英超創下不同紀錄。 「藍月亮」當年歷史性首奪英超錦標，一眨眼已是9年前的事，首冠陣容最後一人的阿古路即將離隊，代表一個時代的終結，當年對昆士柏流浪的正選11人，今時今日人在何方，身在何處呢？

阿古路與曼城的合作關係將在今季後劃上句號，結束10個球季的賓主關係。效力十載，戰績彪炳，阿古路曾助曼城贏得4次英超冠軍﹑1次足總盃及5次聯賽盃，唯獨是未曾揚威歐洲，至今依然未能稱霸歐聯。

阿古路季尾約滿離開曼城 效力十載由首奪聯賽至球會傳奇

阿古路效力曼城期間曾4奪聯賽錦標。（資料圖片／Getty Images）

【英超致勝入球榜Top 10】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

阿古路在各大賽事為曼城攻入257球，成為「藍月亮」史上入球最多的球員，除此以外他亦在英超創下不同紀錄。根據足球數據網站《Opta》顯示，過去10季在英超累積181球，入球數字冠絕所有外援球員，亦是史上入球第4多的球員。另外，在英超12次連中三元及27個12碼入球也是冠絕近10年英超。

除了實質入球外，阿古路在進攻上的貢獻良多，錄得227個入球參與過程及415次射門命中目標，兩項數據都是英超最多。

阿古路效力曼城威水史：

+ 2 + 2 + 2

2011/12球季煞科戰，「曼市雙雄」鬥到最後同得86分，仍未知錦標花落誰家，曼聯早在上半場先開紀錄，並力保勝局至完場，將壓力放在曼城身上。

「藍月亮」雖然由薩巴列達在上半場末段建功，換邊後卻被昆士柏流浪反超前2：1。時間一分一秒溜走，聯賽錦標看來與曼城愈來愈遠，補時兩分鐘由後備入替的迪斯高頭槌建功，再度燃起奪標希望，但必須要取得多一個入球，阿古路最後一擊攻入絕殺一球，飽吃驚風散下以3：2力克昆士柏流浪，首奪英超錦標。

阿古路是當年曼城首奪聯賽冠軍的功臣之一。（資料圖片／Getty Images）

重溫當年阿古路絕殺封王片段：

曼城這個「大逆轉」的劇本成為近年英超經典之一，如今連阿古路都即將離隊，意味這個時代勢將終結。當年奇蹟奪冠一仗中，包括阿古路在內的11名正選球員，大部分依然在綠茵場上馳騁。

曼城當年煞科戰正選陣容：

+ 5 + 5 + 5

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：