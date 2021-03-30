【英超】阿古路季尾約滿離開曼城　效力十載由首奪聯賽至球會傳奇

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-30 09:23

走的終須走，阿古路傳聞離開曼城的消息，由「藍月亮」親自確認，這名32歲的阿根廷神鋒將在今季完約後將不會繼續與曼城合作。阿古路效力曼城期間，為球隊創下不少歷史，首奪英超錦標及成為史上入球最多的曼城球員，故此藍月亮決定為阿古路建立雕像，表揚阿古路多年的貢獻。

阿古路由上季的必然主力，到今季受傷患及新冠肺炎的困擾下，逐漸與正選位置愈行愈遠，今季僅在聯賽攻入1球。阿古路與藍月亮的合約至季尾結束，雙方遲遲未續約，令該名阿根廷前鋒離開曼城的傳聞滿天飛。

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阿古路今季僅在英超上陣8場，重要性今非昔比。（資料圖片／Getty Images）

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曼城主帥哥迪奧拿與阿古路在英國時間周一（29日）見面，並通知阿古路球會將不會與他續約，結束10個球季的賓主關係。

阿古路在藍月亮的10個年頭間，見證曼城成為一支勁旅，這名阿根廷前鋒付出不少，就如2012年5月為球隊在關鍵一仗補時階段攻入絕殺球，助曼城首度高舉英超錦標，脫去球衣瘋狂慶祝的畫面相信不少球迷仍然歷歷在目。

曼城過去10年4度稱霸英超，阿古路提供穩定的入球亦是重要因素，而他在曼城多年累積257個入球，成為曼城史上入球王。

阿古路效力十載，成為球隊史上入球王。（資料圖片／Getty Images）

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天下無不散之筵席，阿古路在曼城的日子已在倒數，當他得知不獲續約後，隨即在社交網站公布這消息，直言與曼城一同共創佳績是他的榮幸，「在同一球會效力10年並不常見，而我在曼城的10年間獲得不同的殊榮，成為入球最多的球員，並一同建立一支實力強頑的球隊，這是我的榮幸。」阿古路希望在曼城的最後一個球季，可以拿下更多錦標，為曼城生涯劃上完美的句號。

阿古路是當年曼城首冠陣容中，最後一名留隊的球員，如今亦即將離開球隊，曼城主席穆巴拉克同樣透過球會網站，向阿古路致以崇高的敬意，並承諾為他樹立雕像，「阿古路已是球隊的傳奇，球迷們需要記住他過去10年的貢獻，所以球會決定為他建立雕像，與大衛施華及高柏尼早前建造的同放在主場，以對阿古路的貢獻作出最高的敬意。」

阿古路及大衛施華效力曼城期間成為球隊名宿，將來將在曼城主場看到二人的雕像。（資料圖片／Getty Images）

阿古路當然不愁出路，如今依然是不少豪門的目標人物，巴塞隆拿及巴黎聖日耳門亦有意向他招手，早前英國傳媒透露車路士同樣對阿古路有意思，或許來季看到阿古路穿上另一藍色球衣在英超亮相。

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