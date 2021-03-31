足球熱話｜球證執法非國外暈倒送院　兩個巧合令第4裁判無法頂上

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-31 09:05

科特迪瓦對埃塞俄比亞的非洲國家盃外圍賽，加納球證布魯（Charles Bulu）在80分鐘不適暈倒，要由擔架抬離場，送院救治。不過，由於第4裁判是科特迪瓦人，因國籍問題不宜執法，所以比賽腰斬。當時科特迪瓦領先3：1，但就算兩隊踢成任何比數，都攜手晉身決賽周。

當地時間昨日（30日）的非國外K組榜首大戰，由於科特迪瓦主場對埃塞俄比亞。科特迪瓦形勢佔優，憑狼隊中堅韋利保利、AC米蘭中場基斯爾及武漢隊的積安高亞斯各建一功，踢到尾段領先3：1。

加納球證布魯在80分鐘不適暈倒：

在80分鐘，比賽出現混亂，球證布魯示意暫停，表示身體不適，需要離場。有球員招手叫醫療人員入場，亦有球員扶住布魯行出去。然而，未出到場外，布魯雙腿一軟，暈倒在地上。醫療人員連忙用擔架將他抬離場，送院救治，暫時未知布魯的情況。

通常球證不適離場，都會由第4裁判頂上，但今場比賽的第4裁判竟是科特迪瓦人，為免執法不公，所以不能頂上。報道稱，布魯本身是今場的後備球證，原本賽會安排的球證因確診新冠肺炎，未能執法，所以由來自加納的布魯頂替，而賽會臨急臨忙只能安排科特迪瓦人做第4裁判。原定球證缺席，加上後備的布魯亦比賽期間不適，在兩個巧合之下，出現了這個尷尬情況。

球證布魯暈倒片段：

Get well soon, referee Charles Bulu pic.twitter.com/zKMlNsgtki — David Stevenson (@dav_stevenson) March 30, 2021

雖然比賽腰斬，但沒有影響大局。今場是最後一輪，賽前科特迪瓦以10分排榜首，埃軍以9分居次席，馬達加斯加及尼日爾分別得7分及3分。由於同組另一場比賽，馬達加斯加與尼日爾踢成0：0完場，科特迪瓦及埃塞俄比亞分別以K組首、次名晉級決賽周。

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