世界盃外圍賽｜日本盡顯亞洲一哥霸氣　狂風掃落葉大炒蒙古14蛋

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-31 10:34

日本展現亞洲足球霸主的實力！世界盃外圍賽亞洲區次圈F組，日本以14：0狂數蒙古，創日本國家隊史上第2大勝仗。大迫勇也大演帽子戲法，伊東純也梅開二度，兼交出3次助攻。

昨晚（30日）的世界盃外圍賽，日本狂風掃落葉，大勝弱旅蒙古。南野拓實在13分鐘為日本打開大勝的序幕，大迫勇也、鎌田大地及守田英正各建一功，加上蒙古的烏龍球，日本半場領先5：0。

【日本14個入球逐個睇（按圖放大）】

+ 8 + 8 + 8

換邊後，日本仍無手軟，大迫勇也入多兩球，上演帽子戲法；伊東純也、古橋亨梧及稲垣祥分別梅開二度，加上浅野拓磨入波，最終下半場入多9球，全場大勝蒙古14：0。日本踢到補時都沒有收手，在下半場補時，他們攻入3球。

【今場數據統計（按圖放大）】

日本今場創國家隊史上第2大勝仗，他們贏得最多的一次是1967年大炒菲律賓15：0。有數據統計網站顯示，今場各方面都強弱懸殊，控球為八二之比，射門方面日本全場34次，平均不足3分鐘射門一次，而中目標方面多達25次。至於蒙古全場只有2次攻門，4不中目標。

日本大勝之後，在F組5戰全勝排榜首，入27球並保持清白之身。

同場加映！球證執法非國外暈倒送院 兩個巧合令第4裁判無法頂上（按圖放大）

印度19歲後衛白界線三度救主 神級表現即獲國家隊徵召（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

越南門將完場前勇救極刑 「花式挑釁」球證抗議判決：（按圖放大）