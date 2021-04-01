世界盃外圍賽｜北馬其頓大奇蹟日爆冷挫德國　華拿驚天失機醜死鬼

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-01 13:11

4月1日愚人節，國際球壇也愛湊熱鬧，造出一些轉會「假新聞」應應節。 德國輸波，看似是假新聞，再看清楚原來並非「流料」，德國在世界盃外圍賽主場爆冷不敵北馬其頓，長達20年的世盃外不敗戰績劃上句號。

德國在2022年卡塔爾世界盃歐洲區外圍賽被編入J組，與羅馬尼亞及冰島等球隊同組，對手不算太強，出線形勢似乎不錯。

由老將彭迪夫領軍的北馬其頓，早前奪得今夏的歐洲國家盃決賽周入場券，首度亮相大賽舞台，今仗先作客挑戰德國。主場出擊的德國精銳盡出，甘美治﹑基拿比﹑利萊辛尼等主力正選披甲，力爭外圍賽三連勝。

國家英雄彭迪夫一箭定江山 北馬其頓首躋大賽舞台

北馬其頓早前歷史性打入歐國盃決賽周，眾將高舉領隊慶祝。（路透社）

德國中場哥列斯卡禁區內勁射，可惜過不了主場的門楣，應聲彈出，與開紀錄僅差一步，豈料德國在完半場前先失守，北馬其頓名將彭迪夫接應隊友橫傳，無人看管下面對達史特根輕鬆撞射入網，北馬其頓補時階段取得領先。

北馬其頓「國家英雄」彭迪夫門前撞射入網，為球隊先開紀錄。（路透社）

德國當然不想在主場失威，易邊後全力反撲，北馬其頓效力列斯聯的阿里奧斯基回防時，不慎踢跌利萊辛尼，球證直指12碼點，根度簡充當劊子手一射破網，63分鐘追成1：1平手。

德國隊長根度簡12碼建功，助球隊一度追成平手。（路透社）

乘追平之勢，德國乘勝追擊，後備入替的迪姆華拿及後有一次黃金機會，隊友根度簡左路地波橫傳，華拿正對龍門掃把腳撞射，只要中目標相信入球機會甚高，豈料該名車路士箭頭「撻Q」，射出一球軟弱無力的射門並不中龍，白白錯失大好機會。

迪姆華拿驚天失機，錯失反超前的大好機會。（路透社）

Timo Werner is the German Alvaro Morata.



The guy has a highlight reel of disaster class finishing. pic.twitter.com/DwoZBpyeNZ — JUMΔΨΣR DΣCIMUS MΣRIDIUS (@jyucumba) March 31, 2021

北馬其頓大難不死，果然有後福，同樣是兩側的地波傳中，惟結果卻大不同。北馬其頓的艾馬斯（Elif Elmas）在受壓下撞射，省中德國守衛稍為改變方向入網，85分鐘攻入奠勝一球，北馬其頓以2：1爆冷擊敗德國。

北馬其頓的艾馬斯攻入絕殺一球，爆冷作客擊敗德國。（路透社）

世界盃歐洲區外圍賽焦點戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

德國意外落敗，今屆世盃外首場輸波外，亦是20年來首度在世界盃外圍賽吞敗，對上一次已經是2001年以1：5不敵英格蘭，長達35場的世盃外不敗告一段落。

將在歐國盃後離任的主帥路維，賽後坦言十分失望，「在主場落敗特別失望，我們今仗犯下不少失誤，我們能夠製造攻勢卻未能將皮球放入網內。」

北馬其頓教頭安格洛夫斯基（Igor Angelovski）直言「發夢都無諗過」擊敗德國，畢竟德國是一支冠軍級球隊，並為球隊感到十分自豪。

爆冷擊敗德國，北馬其頓眾將難掩興奮。（路透社）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：