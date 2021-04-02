【足球轉會】夏蘭特父與拉奧拿現身西班牙　傳與歐洲5大豪門洽談

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-02 09:20

說起艾寧夏蘭特，除了他驚人的入球能力外，其後必然聯想起「轉會」。現年20歲的夏蘭特是轉會市場最矚目的人物，是各大歐洲勁旅的頭號目標。 夏蘭特父親與金牌經理人拉奧拿被影到出現於西班牙機場，根據各地傳媒消息，二人與皇家馬德里及巴塞隆拿兩大豪門的代表會面。

關於夏蘭特的轉會傳言滿天飛，歐洲各大豪門已經磨拳擦掌，勢將掀起一場夏蘭特爭奪戰。一邊廂，夏蘭特剛剛代表挪威國家隊出戰世界盃外圍賽；另一邊廂，場外事務當然交給父親大夏蘭特（Alf Inge Haaland）處理，周四（1日）被拍攝到與金牌經理人拉奧拿齊齊現身於巴塞隆拿機場。

夏蘭特爭奪戰形勢分析 一男子因素曼聯曼城陷劣勢

夏蘭特追求者眾，基本上每間歐洲豪門也與他扯上關係。（資料圖片／Getty Images）

根據西班牙《Sport》報道，二人抵達當地後，與巴塞隆拿方面的代表會面，當然談及夏蘭特轉會一事。據悉，拉奧拿與大夏蘭特分別登上的座駕，是屬於巴塞新會長拉樸達（Joan Laporta）私人助理，看來二人與拉樸達會面的機會相當大。

Raiola IS in Barcelona, this is not a drill 🚨 pic.twitter.com/xT8I99pAWD — TalkFCB © (@talkfcb_) April 1, 2021

轉會消息神通廣大的記者Fabrizio Romano，在個人社交網站的更新，就像文字直播一樣詳細，他稱拉奧拿﹑大夏蘭特及拉樸達的會面正面，但雙方未有達成任何協議，巴塞只是其中一名「追求者」。

夏蘭特的追求者眾，龍尾大概可以排到「豐力樓」，拉奧拿與大夏蘭特此行豈止巴塞一站，Fabrizio Romano透露二人及後登上私人飛機，隨即飛往另一目的地馬德里，與皇馬方面會談，行程十分頻密。

意大利名記持續更新拉奧拿與大夏蘭特在西班牙與皇馬及巴塞的會面情況。（Twitter截圖）

這一場「夏蘭特轉會巡迴Tour」似乎不止西班牙兩站，Romano稱除了皇馬﹑巴塞外，另有3支球隊與夏蘭特一方見面，在討論球會的方向及計劃等後，再決定夏蘭特的未來，而該名意大利名記未有透露另外3支球隊的名字，相信「曼市雙雄」大有可能在會見名單中。另外，多蒙特只會接受1.5億歐元以上的報價，以夏蘭特的實力及年紀而言，這個叫價亦不無道理。

曼城和曼聯兩支英超球隊均盛傳有意引入夏蘭特。（資料圖片／Getty Images）

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