【足球轉會】夏蘭特爭奪戰形勢分析　一男子因素曼聯曼城陷劣勢　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-31 19:34

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的名字幾乎必定會在各大豪門今夏轉會名單之上，表面看來，英超很大機會是這個20歲超級新星的下一站：財雄勢大的曼城，事先張揚王牌射手阿古路將離隊，夏蘭特父親曾效力藍月亮3年，看似佔有優勢；要不然，曼徹斯特另一方，紅魔鬼曼聯同樣財力十足盛意拳拳，那兒還有他在莫迪時期的恩師蘇斯克查領軍。 現實是，想羅致他先要問過一個人，一聽到他的名字，曼聯和曼城率先落筆打三更。他是拉奧拿（Mino Raiola）。

隨着兩大球王美斯與C朗拿度已走進職業生涯尾聲，各大強隊均蓄勢待發力爭下一代球王——麥巴比與夏蘭特。巴黎聖日耳門（PSG）2017年夏天斥資1.8億歐元先借後買麥巴比，球會當然不會輕易放他走，現階段暫時看不到任何球會願意出近2億歐元收購，尤其PSG向來有名是難纏的交易對手。唯一機會是，麥巴比拒絕續約，PSG為免2022年6月他約滿時人財兩失，才會不情不願下放人，前提是，報價要達到2億歐元。

新冠肺炎疫情之下，各大球會均抱着慳得就慳心態，麥巴比太貴，退而求其次的人選，便是夏蘭特。此子當然一樣不會便宜到哪裏，盛傳他合約中有放人條款，到2022年6月以7500萬歐元即可帶走他。想先發買人，多蒙特據聞已開出1.5億歐元的標價。

麥巴比與夏蘭特之間，曼市雙雄曼城和曼聯均看中後者。

曼城和曼聯兩支英超球隊均盛傳有意引入夏蘭特。（資料圖片／Getty Images）

【明年6月約滿的球壇巨星】（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

夏蘭特經理人討厭曼市雙雄

曼城公布阿古路今夏即將離隊，失去王牌前鋒，藍月亮必然會作出重磅收購，夏蘭特正是哥迪奧拿相中取代阿古路的其中一人。另一邊廂，曼聯放走盧卡古之後，單靠拉舒福特、馬迪爾和小將格連活特攻力顯然不足夠，就算老將卡雲尼的加盟，仍無法彌補失去的入球數量，英國傳媒直指領隊蘇斯克查希望引入在莫迪執教時的愛將夏蘭特。

然而兩軍買入夏蘭特的如意算盤，不止難以打響，甚至大概會被打爛，因為夏蘭特的經理人，正是超級足球經理人拉奧拿。哥迪奧拿執教巴塞時期冷待拉奧拿旗下名將伊巴謙莫域，二人從此交惡；曼聯傳奇領隊費格遜放走年輕的保羅普巴，亦教身為他經理人的拉奧拿記恨至今，普巴回到紅魔鬼後多次向皇家馬德里大送秋波，拉奧拿不斷搧風點火直指普巴不會留在曼聯。

他揚言跟費格遜和哥迪奧拿合不來，甚至口出惡言：「哥迪奧拿作為教練的確十分出色，作為一個人他絕對是零。他是個懦夫，他是一隻狗。」費格遜早已不在其位，拉奧拿的嫌惡延伸至整間球會，「就算以後旗下再沒有球員加盟曼聯，我也未驚過。」相對而言，他的曼城的抗拒沒那麼大，畢竟他針對的只有哥帥一人：「我從不跟哥迪奧拿說話，不會跟他談及任何球員，我只會對曼城說。」

夏蘭特轉會相關報道：

傳蘇斯克查追逐夏蘭特 曼聯名宿「神建議」平靚正人選

皇馬嫌麥巴比夏蘭特太貴 轉移目標首選熱刺神鋒

【足球轉會】夏蘭特豪門爭住要 傳車路士斟舊將做Plan B

任何球隊想買夏蘭特，先要過拉奧拿一關。（Getty Images）

【曼聯盛傳下季陣容變動】 （按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

拉奧拿：「我太低估夏蘭特」

拉奧拿最新接受The Athletic訪問時暗示，夏蘭特即將離開多蒙特。「或許我對夏蘭特太過小心翼翼了……」當多蒙特簽入他時，包括皇馬在內的頂級球會也有出價，但拉奧拿認為多蒙特是夏蘭特發展的最佳地點，因此他賣大包開出2000萬歐元轉會費加上2300萬歐元經理人交易費的協議，800萬歐元交給夏蘭特父親，他自己淨袋1500萬歐元。多蒙特平價買入夏蘭特，條件是2022年預期收到合理報價時放他走，所謂「合理價錢」，相信是傳聞中7500萬歐元的放人條款。

「我100%確信這男孩能置身世上任何球隊，每一個人也會同意，他已達到這種水平。」拉奧拿說，「事實上他去年已可做到，不過當時或許仍有人會說，『噢，他之前踢薩爾斯堡紅牛，去到另一間球會能否成功？』他較自己估計更快（達到頂級水平），夏蘭特已是城中話題。」

他指原先跟蜜蜂兵團協議2022年夏天才讓夏蘭特離開德國，然而此子大爆發和世紀疫情導致全歐洲的經濟危機，令情況有所改變。不少傳聞指出，多蒙特開價1.5億歐元才願意今夏放人，甚至有指起標價高達1.8億歐元。

【足球熱話】夏蘭特恐怖訓練清單 前教練親證新星是怎樣煉成的

【足球】多蒙特挪威神童艾寧夏蘭特大爆發 最大功臣竟是蘇斯克查

【夏蘭特與蘇斯克查淵源】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

艾寧夏蘭特的7大優點（按圖進入）

下一站馬德里？

趁曼市雙雄在收購夏蘭特因他的經理人拉奧拿而落筆打三更，身為皇家馬德里喉舌的西班牙《馬卡報》當然大力吹奏，指出馬德里才是他最有可能的下一站。

該報指出，夏蘭特一家早已在西班牙南部度假聖地馬貝拉（Marbella）擁有一間別墅，過去曾不時在當地遊玩，今個國際賽周夏蘭特所屬的挪威國家隊正是以馬貝拉為訓練基地，他曾與馬貝拉市長會面，獲贈當地球會Marbella FC球衣，甚至在當地擁有一個御用髮型師云云。

當然一切尚未有定案，拉奧拿無論如何嘴硬，相信亦絕對不會跟錢過唔去，反正挪威未能晉身歐洲國家盃，他可以在西班牙好好放暑假充電，然後從皇馬、曼聯、曼城、車路士等聘約之中慢慢為自己篩選下一站。

足球熱話｜夏蘭特僅20歲已有接班人？ 親表弟踏上入球機器軌跡

夏蘭特獲前教練形容為「足球人造人」 曾短時間增肌打爆沙包

【歐聯史上最快攻入20球的名將】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

古靈精怪的艾寧夏蘭特：

【歐洲5大聯賽轉會精明眼】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

【歐洲5大聯賽轉會「大嘥鬼」】（按圖放大）