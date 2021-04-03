英超｜華拿回歸車路士變「溫室小花」　杜慈巧妙比喻為愛將平反

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-03 18:46

感情這回事，從來都是可遇不可求，緣份到的話，姻緣擋都擋不住。在足球場上，入球與姻緣一樣，「係你嘅始終都係你嘅」，車路士前鋒迪姆華拿與入球就是有緣無份。 華拿最近代表德國國家隊時，再現驚天失機，又淪為笑柄。剛奪得3月最佳領隊的杜慈，隨即為愛將平反，並以「追女仔」的比喻巧妙地形容華拿與入球的距離。

迪姆華拿去年夏天加盟車路士後，入球未算多，加上不時黃金機會變解圍，表現一直被人詬病。華拿的「黑氣」延至德國國家隊，面對北馬其頓的世界盃外圍賽，下半場一個反超前的大好機會，「大撻」收場，結果德國隊主場爆冷不敵北馬其頓。

迪姆華拿由車路士黑到德國 隨前輩步伐墮入前鋒墳墓？

北馬其頓大奇蹟日爆冷挫德國 華拿驚天失機醜死鬼

這球驚天失機，使迪姆華拿再度淪為笑柄。（路透社）

華拿又失機，再度淪為笑柄，車路士主帥杜慈在主場對西布朗的賽前記者會中，開腔力撐愛將到底，直言錯失機會不是華拿的責任，同時反擊對華拿的批評聲音，「首先，我睇到嘅係根度簡傳得唔好，當華拿錯失良機，大家都群起討論，咁樣好煩囉，要批評真係好簡單，但我唔明白都唔接受呢一種批評，所以好開心華拿可以重返球會，因為我可以保護佢。」

華拿自加盟車路士以來，腳風似乎未順過。（資料圖片／Getty Images）

各界批評華拿把握力的聲音，這名德國前鋒當然聽到，所以他希望加操，改善這個問題。「教練，我想射龍門！」，華拿這個請求，杜慈竟然斷言拒絕，「佢（華拿）根本唔需要特別加操，因為入波呢樣嘢已經喺佢骨子裏，係佢嘅本能，唔需要擔心，入波遲早會嚟。」

杜慈對華拿的入球能力深信不疑，直言只是「唔好彩」。（資料圖片／Getty Images）

杜慈深信華拿不是沒有入球的能力，而只是暫時與入球「有緣無份」，更以「追女仔」比喻華拿與入球的關係，「如果你約個女仔食飯，呢一刻佢唔肯都無辦法，或者退一步海闊天空，話唔定到時個女仔自己搵返你呢，就好似入波咁，有緣份就自然來。」

"If a woman doesn’t want to go out with you, you cannot force her. Step back and maybe she will call you..."



Thomas Tuchel absolutely brilliant on Timo Werner 😂 pic.twitter.com/WVG19mjbI5 — Hayters TV (@HaytersTV) April 2, 2021

另外，自杜慈接掌車路士以來，「藍戰士」至今未嘗一敗，這戰績令杜慈獲選為3月最佳領隊，成為自高普後第2名德國人榮膺這殊榮。初來報到即獲殊榮，杜慈當然高興，感激一眾球員及團隊這段時間的努力，並希望他們保持這氣勢直至球季結束。

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