《週刊文春》瞄準體壇狂擲「文春砲」　東京奧組委聯署要求下架

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-04 19:34

延期一年的東京奧運，暫鐵定今個夏天上演。奧運未到，周邊與相關八卦話題率先被日本神級八卦周刊《週刊文春》炒熱。近期不只爆出日本乒乓球前奧運代表福原愛疑似婚外情消息，還挖出不少東京奧運相關醜聞，似乎想趁奧運年借體育炒作話題來「分一杯羮」。 然而他們浪接浪的醜聞攻勢，實在太過猛烈，逼得日本奧組委不得不發文指該周刊的行為「違反不正當競爭防治法和營業妨害」。

《週刊文春》能在日本八卦新聞界成為領袖，原因是深挖、大膽、不怕被起訴。它令日本社會各界名人聞風色變，每次出手都被稱為「文春砲」，不僅轟動社會，甚至扭轉名人演藝或政治生命。

「文春砲」有多厲害？看福原愛被爆「偷食」就知道。最新一期以福原愛被騙為題。（週刊文春官網）

狂放震撼彈 福原愛、開幕禮扮豬、內部機密

該報先是在3月初與另一媒體《POST7》一起爆出形象健康的福原愛疑似偷食「小鮮肉」，但比起《POST7》爆出福原愛與外遇對象A君的不倫戀情、一起到酒店過夜等震撼消息，《週刊文春》直接挖出福原愛長期受丈夫江宏傑的語言和精神暴力、以及和婆家的齟齬。

福原愛婚變︱收入相差37倍傳1月已離婚 江宏傑一句狠話終結一切

福原愛不只被揭出軌，更被《週刊文春》挖出丈夫江宏傑的語言和精神暴力。（網上圖片）

隨後3月中，《週刊文春》再投下震撼彈，揭露東京奧運開幕式創意總監佐佐木宏的侮辱女星對話，他在手機「LINE」群組內容流出，曾提議身材圓潤的女演員渡邊直美在開幕式扮豬，結果令全世界都知道「奧林匹克」一詞在日語發音可以變成「檻中的豬（ORI-PIG）」（籠子里的豬）。

東京奧運近日再爆出歧視女性醜聞，開幕禮創作總監佐佐木宏被爆曾提議邀請諧星渡邊直美扮豬，取諧音「Olympig」。（渡邊直美Instagram）

東京奧運開幕式創意總監佐佐木宏的LINE內容流出，成為前東奧組委主席森喜朗後再一歧視女性的要員。（網上圖片）

橋本聖子聯署要求撤回報道

上周該日媒再得到應為內部機密的奧運會開幕式280頁創意劇本，逼得東京奧組委主席橋本聖子斥責這種行為「違反不正當競爭防治法和營業妨害」，以署名投訴信要求他們撤回披露開幕機密文件報道。

不過，自1980年代開始幾乎每年都會被告上法庭的《週刊文春》，相信絕不會因此而「收手」。該雜誌1959年於《文藝春秋》社內創刊，其宗旨已表明會寫「報紙和電視台不寫不報道」的內容，無懼走上這條「不歸路」。

橋本聖子也曾被《週刊文春》爆出強吻滑冰選手。（網上圖片）

《週刊文春》曾揭巨星選手作弊、吸毒

早在1982年，它就爆出日本史上最強職業拳手具志堅用所屬的協榮拳館作弊，賽前在對手房中放置的水果中落安眠藥。最終在調查後確認屬實，協榮被暫停執照，《週刊文春》也在民事訴訟中贏了官司。

2014年，該雜誌還爆出前日本棒球巨星清原和博吸毒，但被其公開否認。2016年2月，清原和博被東京警視廳搜出家中藏有冰毒被捕，《文春》時隔兩年的報道得到「平反」。

事實上，早在橋本聖子被傳大熱就任新主席時，該刊已預告將刊載「奧運崩毀」的內幕，還附上照片指橋本對有「冰上貴公子」之稱的花滑高手高橋大輔強行索吻，指橋本是「性騷擾」慣犯。

前日本棒球巨星清原和博曾被爆吸毒。（網上圖片）

瞄準東京奧運醜聞 揭盡體壇醜態

該刊近來瞄準東京奧運的醜聞，相信是因為東京奧運成為日本政治和國民關心的大事，任何奧運選手的花邊新聞都會成為焦點。此外，在疫情未有緩和下，日本政府強行推進奧運會，引起日本民眾不滿，從反對的輿論層面上，《週刊文春》爆盡東京奧運醜聞，能迎合市場需求和口味，大大增加銷量。

東京奧運在即，相關新聞一浪接一浪，加上近日再有大阪準備放棄聖火傳遞、東京奧運跳水測試賽被國際泳聯（FINA）喊停等，相信《週刊文春》還有很多「利器」在手。

日本近日爆出第4波疫情，日本民眾反對政府強行推進奧運，並抗議疫情下傳遞聖火，《週刊文春》因而咬住東奧和政府不放，藉以提升銷量。（Getty Images）

【福原愛新歡起底】（按圖放大）

港隊已穩奪的東京奧運入場券：