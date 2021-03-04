福原愛婚變︱收入相差37倍傳1月已離婚　江宏傑一句狠話終結一切

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-04 13:17

福原愛與江宏傑童話一樣美好的5年婚姻走到盡頭，震驚世人，尤其是長年以乖乖女形象示人的福原愛，竟然被揭與高大男子到酒店開房。 事實上，福原愛私會「男友人」之前，近期網上已瘋傳二人婚變的消息。這對由一開始已不被看好的乒壇愛侶，由女尊男卑到江宏傑一句傷盡她心的毒話，執子之手，未能偕老。

近來日媒屢傳福原愛和江宏傑感情生變，《女性SEVEN》雜誌爆出震撼彈，拍到她在2月底與一名外型高大的男性到酒店過夜，直到第二天男方送福原愛回家，二人再沒有出門，隔天男方才離開福原愛香閨去上班。

《女性SEVEN》向福原愛詢問二人關係，她表示：「他是在我精神不穩定的時候，支持我的友人之一。」對於兩人曾一起到酒店過夜，福原愛說：「這是事實，不過我們訂了兩個房間。」

日媒揭發福原愛在日本與一男子密會。（網上圖片）

日媒爆出江宏傑辱罵福原愛是「妓女」。（截圖）

前文提要：

體育熱話｜福原愛與高大男子驚鬧不倫戀 跟江宏傑5年婚姻玩完

戀愛大過天 無視禁婚令

福原愛默認出軌的消息，震撼日本和台灣，她暫時未作公開回應。福原愛退役後開設公司「omusubi」，擔任社長從事公益活動。公司今早在網頁發聲明，就近日有關福原的報道令公眾及支持者憂心而致歉。

在日本備受萬千寵愛的福原愛，曾是日本國寶級乒乓球手，她與台灣乒乓球手江宏傑相戀後，一度盛傳日本乒乓球協會向福原愛下達禁婚令，以免她婚後轉國籍倒戈日本。小愛2016年9月與江宏傑結婚，翌年2月在東京迪士尼樂園舉行婚禮，婚後她將活動重心轉到台灣，2017年10月女兒出生，2019年4月再生下一子。福原愛時常在社交平台分享與江宏傑的恩愛合照，可是二人的關係不若表面看來美好。

日本《週刊文春》網上版報道，現年32歲的福原愛與同齡的丈夫江宏傑，早在今年1月就協議離婚。

《女性SEVEN》的55張福原愛密會照片流出。（Twitter）

【重溫：福原愛江宏傑世紀婚禮】（按圖放大）

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福原愛不能原諒江宏傑的一句話

二人婚姻破裂，早有前因。2017年福原愛懷有第一胎，當時與江宏傑正值新婚燕爾，理應甜甜蜜蜜，不料福原愛友人爆料指，江宏傑非但未有體諒妻子懷孕之苦，還落井下石，「福原愛生第一胎時孕吐非常嚴重，真的很辛苦，但江宏傑對待福原愛的口氣總是很不好。」

江宏傑一直不斷責罵福原愛，但她總是自責：「都是因為我內分泌失衡的錯」。福原愛的忍耐，似乎未有得到丈夫憐憫，2019年更發生一件她無法釋懷的事——某天福原愛去看牙醫，一直對妻子衣著過份華麗感不滿的江宏傑，要求福原愛換上樸素的衣服後才願意陪她就診，回程途中，江宏傑竟向福原愛破口大罵：「嘴巴張開的方式像在引誘人一樣，妳這個妓女。」

長年的忍耐，竟換來惡言辱罵，令福原愛至今仍無法放下。《週刊文春》找福原愛本人回應，直接問她：「是因為江宏傑的言語欺凌才決定離婚的嗎？」福原愛稍微遲疑了一會說，「我希望夫妻兩人能好好商量再做決定。」福原愛回覆後僅不斷地說，「非常抱歉驚動大家。」

【福原愛江宏傑的幸福生活】（按圖放大）

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女尊男卑收入相差37倍

福原愛曾經高倨乒乓球女單世界排名第四，接連在2012、2016兩屆奧運會團體賽為日本贏得銀牌和銅牌，即使2018年引退，自小已在日本成名的她，依然在當地工作不斷。相反，丈夫江宏傑只是個男單最高世界排名47位的球手，無論名氣與實力均與另一半相差甚遠，因此日本乒乓球界並不認同二人戀情，甚至傳出日本乒乓球協會向小愛下達「禁婚令」的消息。

2016年兩人結婚時，日媒爆出日本乒乓球協會不同意兩人結婚，認為這是一段「格差婚」，認為雙方的名氣、地位以及收入太過懸殊，門不當戶不對。據指二人的收入足足相差達37倍，可是福原愛當時戀愛大過天，一於少理。兩人從體壇退役後轉戰娛樂圈，在中國真人騷節目瘋狂放閃還上演「夫妻對打」戲碼，江宏傑憑節目人氣急升，但外界並未改變他「夫憑妻貴」的看法。

【福原愛其實自己一個更開心？】（按圖放大）