場地單車國家盃｜香港站前途未卜　港隊5月主場爭牌仍待政府允許

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-07 18:14

未來兩個月，預定有兩項國際體育大賽在香港舉行，先有5月中的場地單車國家盃香港站（前名：世界盃）及5月底的亞洲足協盃。 然而4月的場地單車國家盃英國站已因疫情取消，香港站又何去何從？

場地國家盃香港站定於5月13至16日在香港單車館舉行，然而今年的3站（英國、香港、哥倫比亞）賽事中，打頭陣的英國站已因疫情取消，第二站香港站的命運，則會在本月中定奪。

主辦單位香港單車總會主席梁鴻德受訪時透露，賽事目前仍透過國際單車聯盟（UCI）開放予選手報名，4月11日就截止，需待報名期結束後向政府提交報名人數，再待政府回覆能否順利舉行，當中關鍵有三。

香港過往曾舉辦多次場地單車國際賽，包括世界盃、世界錦標賽及六日賽（按圖放大）

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定四月中死線 若無回覆將取消

梁鴻德指，需要政府允許的主要有三方面，首先是能否特許外地選手為參賽入境，第二是入境後會否需要作21日隔離，「若需隔離多日，對於要參加奧運的運動員來說未必可行，也有些隊伍可能會派出非奧運參賽選手，但這機會不大，畢竟運動員都會希望奧運前有比賽可提升狀態，而且也要爭取積分參加世界錦標賽。」

第三點，就是賽事的「隔離泡泡」方案會否獲批。「我們一直與許多專業機構和人士溝通，去制定隔離泡泡方案，主要是讓參賽運動員和職員不會跟一般市民接觸。」梁鴻德稱，計劃主要是令參賽運動員及有關職員由入境、從機場前往酒店、在酒店的起居、來往比賽場地的交通，都處於「隔離泡泡」內。

梁鴻德對於場地單車國家盃能否舉行感到樂觀。（資料圖片／高詩琦攝）

單車總會對辦賽感樂觀 參考港超聯應可入場

梁鴻德對於國家盃成事感到樂觀，「政府很積極去跟進，民政局亦有與食物及環境衛生局、衛生署及政府高層溝通。」他表示，為免到最後一刻才取消會浪費資源，已定下一個「死線」，「4月中是限期，若到時政府的回覆是不可以舉辦，或者沒有回覆，那我們就會取消賽事。」但他強調，認為政府可在限期前給出答案。

倘最終賽事順利舉行，梁鴻德亦有信心可開放予觀眾入場，「對這方面也是樂觀的，畢竟有港超聯（香港超級足球聯賽）作例子，當然可能無法開放全部座位，這也是要待政府回覆。」至於票價方面，他透露雖然座位減少，但不會大幅加價，「市民因防疫少了娛樂，希望讓大家都能看比賽，支持香港隊。」

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）