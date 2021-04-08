足球熱話｜旁證攞簽名非首次　5年來常「集郵」為自閉症患者籌款

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-08 09:37

多蒙特在歐聯8強首回合作客遇上具爭議判決而僅敗，賽後遇上爭議事件。當家前鋒艾寧夏蘭特被羅馬尼亞籍旁證索取簽名，惹來批評。 執法人員「情不自禁」，原來出於善心。該名旁證索取巨星簽名，意欲為家鄉一家幫助自閉症患者的慈善機構籌款。機構受訪時感謝該旁證一直幫忙，坦言沒有巨星加持，難以籌款。

曼城對多蒙特的8強首回合，47歲旁證蘇維利（Octavian Sovre）被鏡頭拍攝到在賽後於球員通道「捉住」夏蘭特，「搭晒膊頭」後拿出黃牌與紅牌，要求簽名。兩軍部分球員返回更衣室時，目擊事件，外界則批評蘇維利的行為有問題。

歐聯8強首回合賽果：

效率足球的勝利 PSG作客3：2力克拜仁 麥巴比梅開二度

利物浦靠沙拿搶回一線生機 皇家馬德里先下一城晉級機會大

蘇維利在球員通道公然要求夏蘭特簽名，原來為了行善。（網上圖片）

【旁證蘇維利叫夏蘭特在黃牌、紅牌上簽名（按圖放大）】

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羅馬尼亞體育報章《Gazeta Sporturilor》追訪事件，發現蘇維利的「追星」行為，原來為家鄉一所自閉症患者治療中心籌款。該中心位於羅馬尼亞的比霍爾（Bihor）縣，中心負責人施拔（Simona Zlibuț）指與蘇維利份屬同鄉，識於微時。2015年起，蘇維利在執法歐洲賽事期間收集簽名、球星相片、球衣等，捐給中心，在週年慈善拍賣中籌款。

蘇維利（左）有多年執法經驗，2016年歐國盃亦有上陣。（Getty Images）

歐聯8強球隊簡介（按圖放大）

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施拔又稱，中心得到國內一些巨星支持，例如羅馬尼亞名將赫傑等。她坦言「齋講」募捐，根本無人願意慷慨解囊，只好靠拍賣名人物品，如簽名、T恤等，所有收益亦用於提供治療。「國家基本上沒有幫助我們，蘇維利則是從心希望幫忙，靠這些拍賣經費維持營運」，施拔說。

詳細賽果：迪布尼閃耀領曼城先拔頭籌 多蒙特翼鋒：這個球證要查一查

【今場爭議時刻：比寧咸搶走艾達臣腳下球射入空門，但被吹罰在先。比寧咸有沒有侵犯到艾達臣？（按圖逐格睇）】

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【同場加映】歐聯史上最快攻入20球的名將（按圖放大）