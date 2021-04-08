英超轉會︱韋斯咸今夏將不惜一切買入連格　曼聯歷年借將屢見佳作

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-08 17:27

「連美斯」由曼聯外借至韋斯咸，名符其實猶如「球王」上身，一人撐起「鎚仔幫」，早前對狼隊的聯賽，3個入球均與他有關。 連格在韋斯咸的表現有目共睹，英國傳媒指「鎚仔幫」在今夏轉會市場首要任務，就是買斷「連美斯」。

連格（Jesse Lingard）在冬季轉會窗由曼聯外借至韋斯咸，轉會如轉運，「連美斯」猶如球王降臨「鎚仔幫」，例如最近一場聯賽對狼隊，交出一傳一射，加上他奮力將皮球在出界一挑一剔傳給隊友，間接造就隊友攻入第2球，3個入球他全部有貢獻。

「連美斯」代表韋斯咸上陣8場聯賽，僅得對富咸一仗未有任何建樹，其餘7場賽事皆有入球或助攻，至今已錄得6個入球及4個助攻，表現脫胎換骨，並助「鎚仔幫」暫列第4位。

對狼隊一仗，韋斯咸全數入球亦與連格直接或間接有關係。（路透社）

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韋斯咸今夏轉會最大任務

行運一條龍的連格，最近更獲得英格蘭國家隊重召，有望成為征戰今夏歐洲國家盃的一分子。被母會曼聯投閒置散好一段日子，重披英軍戰衣出戰大賽一度遙不可及，他在韋斯咸用上兩個多月時間，已經將失去的一切拿回來。

對韋斯咸而言，今夏亦有個特別任務，根據英國《天空體育》透露「鎚仔幫」內部有意用盡一切方法買斷連格，而他的外借合約中沒有包括買斷條款，盛傳連格的身價高達3000萬英鎊。

外界笑言韋斯咸領隊莫耶斯一直「私藏」連格的說明書，事實上在莫耶斯擔任曼聯主帥時，連格分別被外借至伯明翰及白禮頓，當連格首次代表伯明翰上陣時，隨即個人獨攬4球。

重溫：連格再獻神級表演 韋斯咸屠狼3個入球都關佢事

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連格早年外借至伯明翰時亦有不錯表現。（資料圖片／Getty Images）

連格轉投韋斯咸後，場上的表現就是最佳的證據，即使他在紅魔鬼鮮有上陣機會時，他亦沒有因此而「揸流灘」。曼聯名宿加利尼維利便希望球會「唔好阻人發達」，「連格是個出色的球員，若他希望有固定出場機會，我認為曼聯應該讓他離開。不過若果他不介意與丹尼爾占士等人爭位，他最近的表現已證明可以繼續在球隊中立足。」

連格短短代表韋斯咸8場，已交出6球及4個助攻。（路透社）

連格加盟韋斯咸後的入球：

說起借將，曼聯多年來亦有一手，正如當年兩名「雷霆救兵」軒歷拿臣（Henrik Larsson）及泰維斯（Carlos Tevez）。

瑞典一代猛將拿臣，在2007年1月以借將身份短暫加盟曼聯僅短短70日，各大賽事上陣13場，並交出3個入球。當時已年屆36歲的拿臣，即使不算多產，但在陣中作用甚大，時任領隊費格遜直言花盡唇舌希望拿臣留效，可惜功虧一簣，拿臣在同年3月返回瑞典效力。

軒歷拿臣當年僅短暫效力曼聯70日，但對球隊的效果立竿見影。（資料圖片／Getty Images）

泰維斯在2007年夏天以借將身份轉投曼聯兩季，當時與C朗拿度及朗尼組成令人聞風喪膽的攻擊組合，並協助紅魔鬼兩奪聯賽錦標及再次贏得歐聯冠軍。

泰維斯當年曾揚言在2011年退休，費格遜考慮到這點，故此未有買斷他，結果這名阿根廷球員其後轉投曼城，至今仍未掛靴。

泰維斯以借將身份效力曼聯兩季，並贏得歐聯冠軍。（資料圖片／Getty Images）

至於借出的球員方面，現時與迪基亞力爭正選門將位置的甸恩軒達臣，過去兩季被外借至錫菲聯，協助球隊升班外，更在初戰英超的球季帶領錫菲聯以驚喜的第9位完成賽事，表現之穩定令人眼前一亮。

甸恩軒達臣在錫菲聯踢出好表現，如今已在曼聯與迪基亞爭一日之長短。（資料圖片／Getty Images）

英超第31輪直播賽程（按圖放大）：

【歐聯史上最快攻入20球的名將】（按圖放大）

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【同場加映：福仔與連格】（按圖放大）