【游泳】池江璃花子100米自由泳再奪冠　得知成績反應可愛爆燈

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-08 21:01

日本游泳名將池江璃花子克服血癌，復出即拿下東京奧運參賽資格的熱血故事尚未完結。繼4日前憑蝶泳取得混合泳接力資格後，她出戰100米自由泳再次勝出。 跟上次她觸池後抱頭大哭、看得令人心酸的反應相比，池江今次看着計時板的可愛表情，不禁讓大家會心微笑。

被稱為「天才女泳手」的池江璃花子，2019年確診患上血癌，戰勝癌魔後2020年3月重返游泳池訓練，昔日健碩身型大為縮水。瘦骨嶙峋的她憑無比毅力投入訓練，過往總是第一名衝線的她，當時完全追不上身旁的隊友，而且總是氣喘吁吁，狀極辛苦。

無論生理和心理均不在狀態，一切都要從頭來過。一年之前，參加東京奧運根本不可能，世紀疫情令夏季奧運會延期一年，池江把握時間與速度比賽，闖過一個又一個難關，取得出戰日本全國賽資格，爭取曾經對她而言遙不可及的奧運資格。

池江璃花子觸池後立即看向計時板。（Twitter）

【池江勝出100自後的超可愛反應】（按圖進入）

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由痛哭到開懷大笑

短時間內由癌症病人變回世界頂級泳手，談何容易？難以想像池江璃花子是如何做到的，20歲的她4日前在強項100米蝶泳決賽游出57.77秒，時隔3年重奪日本第一。即使時間未達日本隊東京奧運項目選拔標準57.10秒，卻足以取得奧運4x100米混合泳接力資格。由她2019年初驗出血癌，東京奧運夢碎，到治療後首次重返訓練不敢躍入池中，到重返奧運選手行列，足已教她激動不已，賽後由看到成績一刻到訪問，眼淚一直流過不停，實在我見猶憐。

她用生命譜寫的奇蹟尚未完結，周三（7日）在100米自由泳初賽再下一城，以54.30秒的時間篤定再獲東京奧運4x100米自由泳接力一席位。池江由初賽到準決賽均以首名晉級，決賽在她最熟悉的第四線道出戰，造出53.98秒的佳績封后，亦是她繼100米蝶泳後再次勝出。今次她沒有再哭了，並流露出驚喜的笑臉。

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池江璃花子日前在蝶泳封后後哭成淚人。（截圖）

【池江日前梨花帶雨】（按圖進入）

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與日本隊女子100米自由泳53.31秒奧運選拔標準相差半秒，未能取得項目參賽資格，令她開心之餘又帶點遺憾，「我很開心可以游出54秒樓下，但老實說，我還想游得再快一點。」

池江說，她的目標是晉身頭四名取得接力資格，「我游出一次出色的比賽，決心在54秒內完成，所以我很高興。」

就算未能出戰個人項目，池江已較原先預計康復進度快得多。最初她預計自己無法出戰東京奧運，只能留待2024年巴黎奧運再參賽。

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池江璃花子康復之路：（按圖進入）

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池江璃花子分享重生的喜悅（按圖放大）：

名導演是裕和為池江璃花子操刀的廣告，也是她復出的感人印記：

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）