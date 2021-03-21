【游泳】方力申退役17年　塵封21年香港紀錄終被打破

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-21 18:50

香港游泳奧運計時賽今日（21日）在香港體育學院上演，繼18歲男飛魚卓銘浩於800米自由泳以8分03.41秒刷新香港紀錄後，16歲小將衛恆恩（Peter Harry Whittington）在男子 400 米個人混合泳更打破方力申於悉尼奧運創下的香港紀錄。

在網上搜尋退役男飛魚方力申的名字，出現的個人檔案記錄着他「曾擁9項香港游泳紀錄，2000年悉尼奧運刷新200米背泳及400米個人混合泳兩項香港記錄至今仍未有人打破」的輝煌戰績，退役17年後，衛恆恩在今天終打破後者這項塵封21年、難以逾越的紀錄。

16歲小將衛恆恩在方力申退役17年後，打破了其男子 400 米個人混合泳香港紀錄。（香港游泳業餘總會）

21年前的悉尼奧運，方力申締造出400 米個人混合泳及200米背泳兩項香港紀錄。

21年前的悉尼奧運，方力申締造出400 米個人混合泳及200米背泳兩項香港紀錄，其中一項在今天終被「後浪」衝破。

16歲的衛恆恩游出4分26.78秒，較方力申當年游出的4分29.02秒快近3秒之多。時間雖與奧運A標（4分15.84秒）及B標（4分21.46秒）尚有一段距離，今次刷新塵封多年的紀錄，為新生代男飛魚定下新指標。

【游泳】方力申34分鐘紀錄片記載40歲的鬥志 籲小孩勿過早練專項

【游泳】方力申15年後的環島游紀錄 退役飛魚的「完美」

【游泳】方力申划手逾3萬次游足10小時 45公里環島游破紀錄完成

方力申2019年以破紀錄時間完成環島泳：

+ 19 + 19 + 19

【跳水】男神戴利瘋狂操肌變爆肌男 在家抗疫找出奇妙新興趣

【游泳】中國泳壇男神寧澤濤退役 奧運後與國家隊決裂

男排女將｜本地男排肌肉放題 「陳偉霆」40吋胸肌最吸睛

香港排球靚仔靚女逐個睇！

【同場加映：跳水男神戴利疫情狂操變爆肌男】

+ 12 + 12 + 12

【同場加映：本地男排肌肉放題】

李爾晨（Kyle）

+ 11 + 11 + 11

陳獻（Henry）

+ 19 + 19 + 19

李文星（Sean）