撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-10 16:17

「以前比賽一個接一個，好重成績，而家會諗為咩練，練嚟做咩。」劍擊一姐江旻憓（Vivian）笑說。 疫情創造新常態，2019年香港傑出運動員選舉頒獎禮延至2021年的今天才發生，多少改變了運動員的想法。Vivian也不例外，幸運的是，她笑着說自己找回小時候練劍時好玩的感覺。

周六（10日）出席「傑運選舉」，Vivian穿著白色長裙，腳踏草藤編織拖鞋，清新自然。Vivian除了當選傑出運動員外，更膺今年首設的最具特出表現獎。「作為第一個好榮幸，是很大的肯定，希望可以有更多『特出』表現。」她笑說一切歸功教練和自己背後的團隊，自己不過就是達到訓練要求。

其他傑運相關報道：

劉慕裳首奪八傑 李慧詩6摘「星中之星」

江旻憓一上台就笑說很久不見大家。（葉詩敏攝）

【傑運八傑名單】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

雖然因疫情影響，要比賽難上加難，但隨環境改變，訓練也截然不同。「教練教我很多新招，將我崇拜的外國選手的絕招改良，變成適合我的招數，我從來未學過。」說起新招數，Vivian興奮地示範了一點手部動作，打到旁邊的布幕才想起要用言語形容一下：「例如一些刺的動作，練習時就想像他們做動作的模樣，我會做得好一點。」

今屆江旻憓包攬「八傑」一席和「最具特出表現獎」。（葉詩敏攝）

作為香港一姐、曾登上世界第一的Vivian，疫情間才發現自己遠遠不足：「教練說劍擊永遠有東西學，現在學多了，才發現自己以前沒什麼招式，現在重拾小時候學新動作的『好玩』感覺。」

從好的一面看，疫情給了一個喘息的空間思考，不管是技術還是人生。Vivian收起靦腆的笑顏說道：「以前比賽一個接一個，看重成績，但今年就會多思考為何練、為何喜歡劍擊……覺得自己要成熟一點，珍惜曾以為理所當然的事。」

江旻憓笑言自己找回小時候練新動作的快樂。（葉詩敏攝）

憑排名取得個人賽資格的Vivian，早前女子重劍團體「天降」席位，開心多了同伴一同出戰：「自己的目標，會因為緊張不敢想；但團體我敢，會敢去想贏。」不去想數字，但只想愈高愈好。

無參賽也獲奧運資格 中韓大戰港隊成最大贏家

女子重劍港隊意外地獲得奧運資格。（資料圖片）

【港隊已獲取的東京奧運資格】（按圖放大）