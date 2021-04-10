【傑出運動員選舉】劉慕裳首奪八傑　李慧詩6摘「星中之星」

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-10 15:29

2019香港傑出運動員選舉頒獎禮一改多年來在會展舉行的傳統，移師西九文化區自由空間進行。 今年雖沒過往紅地毯進場的熱鬧場面，仍教得獎運動員懷念比賽感覺，首次奪得「八傑」（8名傑出運動員）的空手道女將劉慕裳坦言，「恨」了這個獎很久。

2019年傑運頒獎禮原定2020年3月舉行，但因疫情一再延期。8名獲得「傑出運動員」獎項的健兒於2019年連創佳績，包括在世錦賽勇奪兩金的女車神李慧詩、香港重劍「一姐」江旻憓、桌球「四眼Cue后」吳安儀、首奪世界盃金牌的「跳馬王子」石偉雄、登上世界第4的泳將何詩蓓、傷殘羽毛球「一哥」陳浩源、武術世界冠軍劉徐徐，以及亞錦賽銀牌與世沙運銅牌的空手道劉慕裳，她更藉世界排名第4取得奧運入場券。

劉慕裳首獲提名就踏上「傑運」頒獎台，她直言：「好開心，好震把聲（發表感想），第一年獲得這個獎，其實是Bonus，因為打比賽都不會想到『想拎這個獎』，這是一個肯定，很代表性的獎項。」

獲選「8傑」運動員左起：劉慕裳、吳安儀、李慧詩、石偉雄、陳浩源、劉徐徐、何詩蓓與江旻憓。（葉詩敏攝）

劉慕裳坦言以為2018年的世錦賽銅牌可讓她當選「8傑」，上屆卻落空。（葉詩敏攝）

回想2019年，她笑言感覺很遠，但也感到驚喜，「一直很羨慕別人得獎，有一年世錦賽第3，有少少期待但最後沒有得獎，可能真的很『難拎』，心想是不是要奧運獎牌才會有獎呢？所以2019年成績獲獎，很驚喜」。

劉慕裳在2018年世錦賽勇奪女子個人形銅牌，成為香港首名贏得世錦賽獎牌的空手道運動員，卻失落「8傑」獎項。翌年，她繼續勇銳，更憑多站系列賽成績穩佔世界前4，取得東京奧運入場券。

劉慕裳將在月尾出國比賽，再返到美國訓練直至東奧。（葉詩敏攝）

曾以為大概要到奧運獎牌，才能得到對她來說舉足輕重的「八傑」殊榮，今夏，她將出戰有可能是她最後的一屆奧運（2024巴黎奧運取消空手道）。

「無論是否唯一一屆，都會全力以赴，很慶幸生於這個時代，在我這個年紀、這個水平，空手道入到奧運項目，假如早4年或遲4年，我也未必去到奧運，所以可以做的我也會全力去做。」

頒獎禮有別於以往形式，運動員在下層另一場地獲獎後再到記者室受訪。（葉詩敏攝）

李慧詩第6次奪得大獎「星中之星」。（葉詩敏攝）

【傑運8運名單】（按圖放大）

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在2019年世錦賽勇奪兩件「彩虹戰衣」的李慧詩，大熱勇膺「星中之星」，生涯6次奪得該大獎。

李慧詩壓軸發表感言時，貼心地開玩笑着其餘得獎運動員可返回坐位，「因為企喺度真係好攰。我準備說一個長故事。」她分享指在2019年奪兩金前，真的曾看到過雙彩虹：「那時就跟自己說，真的可以贏得兩件事彩虹戰衣。」

東京奧運因疫情延期一期，她想起曾有人說自己到時又大了一歲：「我心想為什麼只是我呢？大家都會老一歲。年輕人有時間去追夢，我們有的是堅持，薑是愈老愈辣。」

李慧詩談到與年輕隊友訓練時，一時感觸眼泛淚光。（葉詩敏攝）

李卓耀首奪最具潛質：平平無奇

至於取得最具潛質運動員的李卓耀，笑指此獎對自己來說已「平平無奇」：「因為入圍好多年，今年終於獲獎，感覺已平平無奇。奪什麼獎（劍指「八傑」獎項）也好，都好看自己成績，獎項不代表什麼。」他笑着續道：「上面還有伍家朗，有他（奪獎）都Okay。」

伍家朗已奪得東奧資格，李卓耀透露將出戰接下來馬來西亞與新加坡站羽毛球賽，極力爭取奧運資格。

「四眼Cue后」吳安儀在2019年捧走亞洲錦標賽冠軍。（葉詩敏攝）

香港傑出運動員選舉獲獎名單 香港傑出運動員（八傑）：吳安儀（桌球）、李慧詩（單車）、江旻憓（劍擊）、何詩蓓（游泳）、石偉雄（體操）、劉慕裳（空手道）、陳浩源（殘疾羽毛球）、劉徐徐（武術） 星中之星：李慧詩（單車） 傑出青少年運動員：卡比多羅比（桌球）、李思穎（單車）、麥卓穎（滑浪風帆）、陳善鈺（壁球）、何南慧（游泳）、陳睿琳（智障游泳）、麥卓穎（風帆） 香港最佳運動隊伍：男子七人欖球隊 香港最佳運動組合：羽毛球混雙（鄧俊文/謝影雪）、乒乓球混雙（黃鎮廷/杜凱琹）、男子花劍隊 最具潛質運動員：俞雅欣（田徑）、李卓耀（羽毛球）、繆正賢（單車）、何宛淇（殘疾硬地滾球）、何迪琳（劍擊） 最具特出表現獎：江旻憓

【港隊已獲取的東京奧運資格】（按圖放大）