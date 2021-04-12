01球評｜兩個原因令連格外借大翻身　曼聯有般費難容「連美斯」

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-12 19:10

連格在曼聯長居冷板，但一被外借到韋斯咸，為何馬上變身「連美斯」？連格是一名需要空間的球員，跑動範圍大，技術不算十分細膩，適合韋斯咸控球少、反擊多的風格。相反，曼聯往往是比賽中主攻的一方，攻中需要在狹小空間中盤扭及突圍，未能發揮連格的優勢，亦凸顯出他的缺點。如果曼聯見連格在韋斯咸踢得好就回收己用，可能「連美斯」又會打回原形。

自從連格在2月由曼聯外借到韋斯咸，他9次聯賽上陣，攻入8球，還交出了3次助攻。連格對韋斯咸的改變立竿見影，在連格加入前，「槌仔幫」21場聯賽入31球，場均入1.47球；在連格加入後，球隊10場聯賽（包括連格避戰下以0：1不敵曼聯）攻入20球，場均入2球。有了連格後，韋斯咸的場均入球多了超過0.5球，聯賽排名穩步上揚，打入前4名。

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連格今季得不到蘇斯克查重用，但一入韋斯咸便化龍，究竟是什麼原因？連格的特點是跑動範圍大，走位聰明，擅長後上入楔，但控球及傳球技術不算頂級，狹小空間下處理皮球能力一般。簡單一句，連格需要空間，才能發揮出他的威力。如果要他面對緊密防守，遭多人糾纏，他的腳下工夫劣勢就會顯現出來。

連格加盟兩個月，已經成為韋斯咸不可或缺的主力。（Getty Images）

莫耶斯的韋斯咸並非一支講求控球的隊伍。在今季英超，韋斯咸平均控球率僅42.9%，在20支球隊中排行第17位，而且韋斯咸在對方三分一區域的活動比例為26%，屬於偏少。這些數據反映出韋斯咸是一支穩守突擊的球隊，當他們進攻時，往往會有較多空間，方便進攻球員發揮速度優勢。

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相反，蘇斯克查的曼聯平均控球率54.3%，排名第5，而曼聯在對方三分一區域的活動比例為31%，僅次曼城及利物浦，可見曼聯是一支控球主攻的球隊，較多時壓住對方防線進攻，所以進攻球員要面對更密集及壓縮的防守，傳球及控球的精準度要求更高。因此，連格的特點不太適合曼聯，但在韋斯咸就可以發揮出來。

連格在曼聯時主要當輔助的角色。（Getty Images）

除球隊風格外，連格在兩隊的角色亦不同，他在曼聯踢過很多位置，包括攻中及兩翼，他會擔起輔助的角色，負責跑動，為隊友製造空位，並且作為球隊的第一道防線。在曼聯，他是個任勞任怨的配角。

在下半季，連格獲韋斯咸領隊莫耶斯委以重任，甫加入球隊即為攻中正選，這是他渴望已久的中路位置，也是曼聯難以給予他的機會。連格在韋斯咸擁有較大自由度，起腳機會更多，防守的擔子亦較輕，還有米查利安東尼奧、查洛保雲為他開路，後面則有湯馬士蘇錫克為他掃蕩。在韋斯咸，他是前場的核心。

連格深得韋斯咸領隊莫耶斯的信任。（Getty Images）

上季，他在曼聯平均每90分鐘有2.1次射門，其中1.4次在禁區內的射門；今季在韋斯咸，他平均每90分鐘有2.9次埋門，當中有1.9次是禁區內的。連格在韋斯咸享有更大的射門權。在韋斯咸多快攻的風格下，加上連格獲得核心地位，才令到他變身入球停不了的「連美斯」。

連格如今八面玲瓏，近期表現冠絕英超，開始有意見認為曼聯下季該收回連格，重新重用這名英格蘭國腳。然而，以連格的能力及特點，他取代不到曼聯的首席攻中般奴費南迪斯。如果他下季回曼聯，只能續當般費的後備。連格就是因為屈居般費之下才外借離開，渴望在韋斯咸證明自己，曼聯還好意思下季留人做後備嗎？更何況，現在般費之下還有個雲迪碧克。

曼聯已有般費（左）及雲迪碧克（右）兩名攻中，如果收回連格的話，連格可以踢什麼位置？（Getty Images）

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好吧，不踢攻中，那麼，曼聯不如安排連格踢右翼？反正曼聯沒有一位頂級右翼。其實，連格又不是沒有在曼聯踢過右翼，表現比起踢攻中更差，可能還不如丹尼爾占士。連格已經28歲了，他在韋斯咸踢得好，很大部分不是他突然球技大進，而是他在一支適合他的球隊，找到了一個適合他的位置。

連格與曼聯的合約到2022年屆滿。強扭的瓜不會甜，將「連美斯」放到曼聯當工兵，他可能只會變回昔日如雞肋般的連格。不經不覺，他都快30歲了，可以蹉跎的時間不多。既然他證明了自己更適合在中型班當核心，而他又享受的話，倒不如成人之美。

究竟28歲的連格下季會回返曼聯，還是留在韋斯咸，抑或有其他去向？（Getty Images）

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