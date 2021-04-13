【西甲】西維爾大手交易險勝切爾達　爭標大混戰仲有排鬥

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-13 12:13

榜首的馬德里體育會﹑皇家馬德里及巴塞隆拿在西甲爭標的「三角關係」，似乎未夠混亂，如今再殺出一個「程咬金」。西維爾作客與切爾達合演入球騷，結果以4：3力克對手，距離馬體會只差6分，看來今季西甲錦標花落誰家仍然有排鬥。

曾經在榜首拉開過9分優勢的馬德里體育會，豈料「跌吓1分，跌吓又1分」，優勢蕩然無存，皇馬及巴塞隆拿兩大勁旅追至分別1分及2分落後，爭標形勢再度變得激烈。

馬體會遭貝迪斯迫和，巴塞隆拿又在「國家打吡」中失利，穩守「梗頸四」的西維爾亦有機會收窄差距。西維爾周一（12日）深夜作客鬥切爾達，兩軍今仗合演入球騷，全場合轟7個入球。

艾真度高美斯下半場射入致勝一球，西維爾以4：3力克切爾達。（Getty Images）

西維爾由祖利斯古迪（Jules Kounde）頭槌建功，開賽7分鐘為入球騷掀起序幕，及後切爾達的艾斯巴斯梅開二度，回敬兩球反超前。西維爾再由費蘭度遠射省中對手改變方向入網追平，主隊的布里斯文迪斯在完半場前挑射破網，切爾達以3：2領先返回更衣室。

兩軍上半場互有領先，並已交出5個入球，西維爾下半場由拿傑迪錫及艾真度高美斯各建一功，結果以4：3力挫切爾達，幾經辛苦取得寶貴3分。

賽季進入最後直路，西甲的冠軍爭奪戰由「三角關係」變成「四角戀」，事關西維爾現時僅以6分落後榜首的馬體會，換言之爭標的4支球隊僅以6分相隔，聯賽剩下8輪賽事，仍然充滿變數。

最後8輪賽事中，「爭標四雄」僅一場互碰，無獨有偶是在第35輪上演兩場大戰，由皇馬主場對西維爾，以及巴塞主場鬥馬體會，有可能在該輪賽事決出今季西甲冠軍花落誰家。

切爾達的艾斯巴斯上半場梅開二度，一度助球隊反超前。（Getty Images）

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