歐陽耀冲登陸日本發感言：感謝安排專屬助理　日本前國腳無私指導

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-13 19:51

歐陽耀冲正式加盟J3球隊YSCC橫濱，成為首位登陸日本職業聯賽的香港球員，他在Facebook專頁發表一封感謝信，向多名曾協助他的人士致謝，包括日本前國腳鈴木隆行。 歐冲又表示一直有留意球迷對他的留言及關注，感謝對他的「支持和批評」，「令我更有信心在J3賽場上爭取最好表現」！

歐陽耀冲自去年底赴日後，今日（13日）終於官宣加盟J3（日本第三級聯賽）球隊YSCC橫濱，除了球會本身的公告，日職聯賽會（J.League）亦發布這則香港球員赴日落班的消息，廣獲關注。

歐冲隨後在沉寂多時的Facebook專頁，發表長文感言，他先透露自己會穿上38號球衣，又解釋為何拖延多時才正式轉會：「我已經與球隊匯合一段日子，現在正在等待日本有關當局發放簽證文件。由於手續繁複，感謝球會方面亦已經盡力協助，希望盡快能注（註）冊為球隊上陣。」

詳細報道：歐陽耀冲加盟J3 YSCC橫濱 J3聯賽是職業聯賽嗎？

歐陽耀冲在文中感謝家人及女友之餘，亦提到多名曾向他的轉會提供協助的人，包括經理人三浦泰年。歐陽耀冲並感謝團隊為他安排專屬助理，「協助日常的翻譯和安頓球場外的一切事務，使我可專心在球場上拚搏。」

他又感謝「無條件地讓我參與訓練的球隊和球員們」，並提及日本前國腳鈴木隆行，及曾在J League和荷甲落班的古倫，「多得他們的無私指導和建議，令我更有信心在J3賽場上爭取最好表現！」

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【2019年J League Try Out】歐陽耀冲在2019與彭林林一同參加日本試腳大會，歐冲最終赴日，但彭林林已退役：

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歐冲過去數月除偶爾在instagram分享在日生活的片段，就甚少更新社交網絡，他稱「一切安定下來後，我將透過不同的社交平台跟大家分享這段日子的經歷及日常」，又透露發生過一段「有趣的小插曲」，留待日後分享。

從歐冲抵達日本到正式轉會之間的3個半月，不少苦候消息已久的球迷開始懷疑他的去向，他亦在文中稱，有看到球迷每日在社交平台的留言及關心，感到受寵若驚，「無論身處任何位置，都必須放下身段，接受批評才能更進一步。感謝各位過去對我的支持和批評，讓我更加有動力去突破極限。」他在文末再度提及紋在身上的一句「天道酬勤」，並說：「香港人加油！」

歐陽耀冲感謝信全文。（歐陽耀冲 - Official Facebook）

歐陽耀冲在場內場外的生涯（按圖放大）：