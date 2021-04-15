【歐聯】曼城作客反勝多蒙特闖4強　哥迪奧拿破咒與PSG爭入決賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-15 08:26

由哥迪奧拿帶領的曼城，即使在英超創下無敵戰績，「藍月亮」近年依然與歐聯無緣，連續3季在8強止步。 曼城今季與德甲的多蒙特爭奪4強資格，「藍月亮」次回合作客由馬列斯及菲爾科頓各建一功，以2：1反勝「蜜蜂兵團」，相隔5年再闖歐聯4強。走過8強的瓶頸，哥帥賽後稱這只是開端，「歷史由我創」。

曼城首回合挾2：1的優勢，今仗作客多蒙特，力爭打破近年的歐聯8強宿命，豈料戰至上半場中段，已傳來壞消息。多蒙特一次反擊，夏蘭特接應回後，皮球輾轉落在英格蘭「神童」祖迪比寧咸的腳下，這名17歲小將隨即起腳熨射，曼城門將艾達臣飛到盡亦欲救無從，15分鐘先開紀錄。

假若多蒙特保持一球勝局，便將以作客入球優惠晉級，曼城及後立即反撲，迪布尼勁射中楣及馬列斯近射被撲，「藍月亮」一球落後返回更衣室。

換邊初段，菲爾科頓左路傳中，多蒙特的安利簡恩（Emre Can）頭槌解圍時犯手球，球證隨即吹罰12碼，馬列斯操刀一射中鵠，下半場10分鐘追成1：1平手，總比數再度領先，並取得作客入球。

曼城及後一次角球攻勢，開出短角球後再交給禁區頂無人看管的科頓，這名英軍新星一控一射，皮球勁度十足直飛近柱，多蒙特門將希斯撲到依然入網，曼城75分鐘反超前2：1，科頓建功後即跑向場邊與哥迪奧拿相擁。「藍月亮」憑這個入球奠定勝局，結果兩回合皆以相同比數擊敗多蒙特，總比數4：2晉級4強。

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2015/16球季，曼城由時任領隊柏歷堅尼帶領下殺入歐聯4強，創下球會史上的最佳戰績。哥迪奧拿在2016年夏天接掌曼城後，一直未能追平這紀錄，最近3季不約而同在8強止步，哥帥在今季終於突破8強的「心理關口」。

順利跨越8強的難關，哥迪奧拿坦言這是關鍵一步，為全隊上下注入一支強心針，並稱歷史從這刻改寫，「晉級的感覺難以置信，這是球會史上第2次打入歐聯4強，我們球隊過去沒有太多輝煌戰績，現在是時候建立起來。」

曼城將與另一豪門巴黎聖日耳門爭奪決賽席位，哥迪奧拿直言「今朝有酒今朝醉」，希望與職球員好好享受勝利的感覺，「現在這一刻我不想討論PSG一仗的事情，球隊再度打入4強，這是一個超凡的成就，我認為需要與職球員們食餐好，並開一枝紅酒好好慶祝。」