歐聯︱多蒙特17歲妖人攻守兼備　前曼聯中場驚呼：比寧咸勁得恐怖

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-15 17:33

17歲零289日，效力多蒙特的英格蘭「神童」祖迪比寧咸，一控一射盡顯功架，取得歐聯賽場的首個入球，可惜未能助「蜜蜂兵團」再進一步。 比寧咸今仗助攻助守，表現亮眼，連曼城主帥哥迪奧拿亦讚不絕口，更搞笑地查問到底他的年齡是否「報細數」。

歐聯8強次回合，主場出戰的多蒙特一度燃起出線希望，隊中17歲英格蘭「神童」祖迪比寧咸（Jude Bellingham）先開紀錄，以17歲289日之齡成為歐聯史上最年輕建功的英格蘭球員。

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英格蘭小將祖迪比寧咸為多蒙特先開紀錄，一度燃起球隊的晉級希望。（路透社）

比寧咸建功一球盡顯功架，先出現在適當的位置，接應隊友被擋的射門，皮球落在比寧咸腳下，他左腳一控，右腳一拐，「擺好堂軚」卸身右腳隨即拉弓熨射。

比寧咸的射門一氣呵成，整個動作在兩秒內完成，趕及在對手守將魯賓戴亞斯封位前找到「私家路」，結果拉出一記精彩的入球，難度系數絕對不低。

祖迪比寧咸高難度入球逐格睇（按圖放大）：

祖迪比寧咸在防守上亦有貢獻，面對曼城其後時間水銀瀉地的攻勢，菲爾科頓傳中引起門前一輪混戰，馬列斯近門左腳掃把腳一射，皮球已越過「蜜蜂兵團」門將希斯之際，幸好比寧咸及時趕到救駕落腳擋走皮球，至少為多蒙特上半場保住一球領先。

比寧咸回防亦有貢獻：

比寧咸在上回合已有機會建功，他把握艾達臣控球失誤，搶先一步偷去皮球再送入空門，可惜球證竟認為他踩中艾達臣犯規在先，判入球無效。

比寧咸在上周末才攻入首個德甲入球。（資料圖片／路透社）

重溫：比寧咸入球變詐糊（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

前曼聯中場：「勁得恐怖」

這名未滿18歲的英格蘭小將，先在上周末的德甲收穫首個聯賽入球，豈料數日過後在歐聯亦取得處子入球，成為兩項賽事最年輕英軍建功球員。即使打破紀錄，但球隊失利，祖迪比寧咸的進賬亦變得沒有意義，「當我上星期的入球被吹走後，今仗建功的感覺很好，與隊友一同慶祝我的歐聯首球，惟球隊贏波晉級才是最重要的事，而我們卻未能做到。」

比寧咸的表現大獲好評，尤其是想起他只得17歲時，正如前曼聯中場夏格維斯所指，他的實力「勁得恐怖」，高治（Peter Crouch）更稱比寧咸「無處不在」。

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即使比寧咸取得歐聯首個入球，可惜未能為球隊帶來勝利。（Getty Images）

即使多蒙特最終飲恨出局，但比寧咸兩回合的表現已給予哥迪奧拿領軍的曼城有不少麻煩，哥帥對這名年輕人同樣另眼相看。

哥迪奧拿賽後笑問比寧咸的年齡是否「報細數」，「祖迪比寧咸在場上的表現與他的年紀不相符，我不敢相信他只是17歲，哈哈他可能講大話。」他隨即正色道，「以一個17歲小將而言，這是完全超班的實力，有一刻他在中場高呼『要波』，這種領導力及老練在小將身上並不常見，多蒙特領隊泰錫指他在練習已經是這個模樣。」

比寧咸與曼城小將菲爾科頓的表現互相輝映，同樣是英格蘭國家隊成員的二人，大有可能成為未來英軍的兩大支柱。今次歐聯8強對碰中，比寧咸﹑科頓加上車路士的美臣蒙特，3名英格蘭年輕中場皆有「士哥」，一眾英軍23歲以下球員已在今季歐聯累積18個入球，冠絕其他國家，可見英格蘭小將水平的進步。

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今仗兩大英軍未來主力正面交鋒，科頓與比寧咸同樣有士哥。（Getty Images）

英格蘭23歲以下球員在今季歐聯進賬分布：

+ 3 + 3 + 3

英媒推測歐國盃等待修夫基「發落」7人組，當中比寧咸亦在內：

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：