歐霸｜蘇斯克查向費爵爺偷師　曼聯主場輕鬆出線　盃賽5度躋4強

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-16 10:15

「個色唔Okay，同我換換佢！」，曼聯奧脫福主場用來遮檔觀眾席的橫幅，主帥蘇斯克查決定由紅變黑，並在歐霸8強次回合使用。顏色一轉，效果立竿見影，紅魔鬼主場兩球輕取格蘭納達，順利躋身歐霸最後4強。

沒有球迷的奧脫福球場，彷彿連曼聯的主場威力亦失去了，紅魔鬼今季作客戰績比主場更佳。曼聯領隊蘇斯克查出戰歐霸次回合前，化身「金田一」，主場戰績不佳或與觀眾席有關。

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過往奧脫福常以紅色的橫幅遮掩部分觀眾席。（資料圖片／Getty Images）

空無一人的奧脫福，曼聯方面以紅色橫額遮掩住大部分座位，蘇斯克查指有球員向他反映這個問題，「部分球員向我反映，當他們看到場邊的一大片紅色時，需要一些時間思考再作決定，或多或少對球員們的發揮有影響。」

自4月起，奧脫福的看台由紅變黑，早前鬥白禮頓的聯賽順利以2：1報捷。

換上黑色的橫幅後，蘇斯克查稱可以減低球員看錯的可能性。（Getty Images）

曼聯傳奇領隊費格遜當年也使用過類似的方法，1996/97球季作客修咸頓的賽事，紅魔鬼當時穿上灰色的作客球衣，並在上半場落後3球。曼聯在下半場換上藍白直隔的球衣，因為灰色球衣在場上難以分辨，但曼聯最終仍以1：3落敗。

費格遜在1996/97球季時，戰至半場要求全隊更換球衣。（影片截圖）

曼聯挾兩球的領先優勢，歐霸8強次回合返回奧脫福主場出擊，正如蘇帥早前所提及，觀眾席上的橫幅已全數轉上黑色。顏色一轉，曼聯特別醒神，射手卡雲尼接應普巴的頭槌二傳，左腳窩利抽射破網，開賽僅6分鐘便拔頭籌，加上格蘭納達完場前的烏龍球，曼聯以兩球輕取對手，兩回合計4球淘汰格蘭納達。

卡雲尼開賽早段窩利抽射建功，助球隊先開紀錄。（Getty Images）

蘇斯克查接掌曼聯後，如今已是第5度領軍殺入盃賽最後4強，將與意甲的羅馬爭奪決賽席位，力爭上任以來首隻獎盃。蘇帥直言十分期待與羅馬對壘，「羅馬是一支歷史悠久的球隊，今場對碰將是勢均力敵的一仗，我們對意大利球隊有不錯的往績，希望可以延續這氣勢，若以錦標結束球季將會是一件美事。」

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