場地單車國家盃｜李慧詩望如期舉行：各國都準備好　只等政府拍板

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-16 16:53

東京奧運尚有3個月就開幕，「女車神」李慧詩透露，希望她視為最後熱身戰的場地單車國家盃香港站，能如期在5月上演。 此外，香港單車隊兩名主力張敬樂與馮嘉豪在月初雙雙退隊，香港單車隊沈金康今日（16日）透露隊內選拔將在6月完成，對隊中年輕車手有信心。

香港原計劃在5月中舉辦場地單車國家盃（前身為世地單車世界盃），國際單車聯會（UCI）已收集各國參賽名單，惟外國選手訪港的話，現行制度下仍要隔離21日，單車總會已將最新文件呈交政府，最遲下周一（19日）決定舉辦賽事還是取消。

積極備戰東京奧運的李慧詩（Sarah）在今日出席活動時表示：「最希望國家盃能如期舉辦，知道很多國家車手都已報名，暫時僅知德國隊好像不會參加，各國都準備好，只等政府拍板。」

李慧詩稱備戰東京奧運進度良好，盼政府批辦場地單車國家盃作最後備戰。（葉詩敏攝）

沈金康同日透露隊中僅得李慧詩（Sarah）留港訓練，其餘隊員都在中國寓賽於操。因為她是奧運層面的運動員，我們不想輕舉妄動。」他指因為國家盃（5月13至16日）與中國全國賽（5月8日至13日）舉辦日期接近，李慧詩只能在東京奧運前二選一備戰，假如政府批准舉辦國家盃的話，Sarah便會留港訓練，直至出發到東京為止。

2019年8名「香港傑出運動員」：

+ 2 + 2 + 2

李慧詩已接種復必泰：不想有任何風險

問到Sarah可會擔心東奧前僅得一個比賽機會，她笑言反而擔心隊友李海恩（Jessica）多一點，「她資歷較淺，現在於中國參加比賽中，假如國家盃能順利舉辦，她便會回來鬥一場，再返到中國比賽，增加比賽經驗，不然便一直留在中國比賽。」

李慧詩已接種疫苗：「對自己與別人都負責任。」（葉詩敏攝）

Sarah期待能在主場迎戰各國對手，為東奧作最後準備，她透露已接種復必泰疫苗，「對自己與運動員都是一個保障。」她續道：「雖然大家都覺得運動員很健康強壯，我們經常做高強度訓練，心律不正、心悸似是正常，但現在狀況（東奧前）都不想有任何風險。」

沈金康：下月定公路賽人選

港隊目前手握東京奧運男子公路賽一個席位，惟出賽人選未定。單車隊近月在上海集訓，高肇蔚偕梁峻榮、繆正賢、劉允祐、吳森鐳及朱浚瑋，合力出戰男子團體計時賽摘下銅牌。

沈金康剛由內地返港，他透露港隊下月開始隊內奧運選拔。（葉詩敏攝）

久未露面的沈金康剛從內地回港，被問到隨着曾在亞錦賽及亞運奪得多項榮譽的張敬樂、及公路新星馮嘉豪退隊，東奧公路賽人選仍懸空，沈金康坦言：「張敬樂年紀也大了，馮嘉豪是培訓階段，今屆東奧公路爬坡難度很高，由東京到富士山翻過很多山，何柏爾、蔡曉峰與趙昊燊現在於大陸比賽，他們多數只參加公路賽，準備得很好。」

他透露隊內選拔會由下月開始到6月10日完成，會根據過往積分與現在狀態而定。至於女子麥迪遜賽的東奧人選，他稱會在梁寶儀、逄瑤與楊倩玉之中三選二。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）