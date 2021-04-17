足球熱話｜曼聯舊將被入屋行劫損失慘重　名錶珠寶被盜失近10萬鎊

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-17 18:49

「最安全的地方就是最危險」，這句說話相信曼聯舊將﹑現效力羅馬的史摩寧甚有同感，事關該名英格蘭中堅早前被持槍賊人入屋行劫，當時史摩寧的家人也在屋內，被搶去名錶與珠寶，據報總值達10萬英鎊。

意甲老牌球會羅馬在歐霸盃8強淘汰阿積士，將與曼聯在4強對碰，兩名曾經效力紅魔鬼的基斯史摩寧及米希達利恩有望倒戈。在8強戰因傷未能披甲的史摩寧，早前卻在家中飽吃驚風散。

歐霸盃8強戰果：

根據意大利傳媒報道，3名持槍劫匪在當地時間周五（16日）清晨時份，闖入史摩寧在羅馬附近的寓所，當時史摩寧的妻子﹑兩歲兒子及母親等家人同在家中，史摩寧被槍指嚇下打開夾萬，從中被偷去3隻勞力士手錶﹑珠寶及300歐元的現金，據報損失總值約10萬英鎊的財物。

史摩寧在羅馬附近的寓所被劫，全家包括妻子及兒子當時同在家中。（史摩寧Instagram截圖）

史摩寧的妻子在清晨5時報警，當地警方隨即到他們寓所附近調查事件，並以史摩寧寓所內的閉路電視尋找線索。英國《太陽報》引述消息指，史摩寧十分配合賊人，只是財物上損失，他與家人身體未有受傷，已經是不幸中之大幸，但他們如今依然驚魂未定。

史摩寧及羅馬方面亦對事情三緘其口，而他的曼聯前隊友拉舒福特透過社交網站送上祝福，「一覺醒來便得知一件如此震驚的消息，不敢想像史摩寧一家經歷了什麼，但無論如何希望他們平安度過。」

舊隊友有難，拉舒福特立即透過社交網站慰問史摩寧。（資料圖片／Getty Images）

現年31歲的史摩寧去年夏天由曼聯正式轉投羅馬，可惜今季飽受傷患困擾，僅在意甲上陣14場，最近因膝傷關係而未能披甲，未知能否倒戈鬥曼聯。

羅馬早前淘汰阿積士晉級歐霸4強，史摩寧若趕及傷癒的話有望倒戈。（資料圖片／Getty Images）

意甲將帥被劫已不算是新鮮事，正如羅馬主帥方辛卡（Paulo Fonseca）早在去年11月領軍出戰作客賽事時，家中卻被賊人行劫，偷去逾9萬英鎊的財物。

法甲班霸巴黎聖日耳門的迪馬利亞及馬昆奴斯的父母，曾經在同日被賊人洗劫，PSG方面立即回應，為麾下聘請保鑣等，提升球員們家中的安全，使他們可以專心為球隊效勞。

PSG兩將遭連環爆格 球隊即時反應助隊員安心出戰

今季正式加盟羅馬的史摩寧，惟受傷患困擾，上陣機會不多。（資料圖片／Getty Images）

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