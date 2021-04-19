歐洲超級聯賽｜12球會法律行動反擊制裁　利物浦球迷痛批紅軍可恥

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-19 21:42

歐洲超級聯賽（European Super League）令世界足壇掀起前所未有的風浪，自周日晚（18日）12間歐洲豪門球會宣布組成「歐超聯」後，歐洲足協（UEFA）即出手反制，與各歐洲頂級聯賽及足總發聲明，稱禁止這些球會參加本地及國際賽事，亦可能禁止有關球會球員參加世界盃等國際賽。 事件不斷發酵，除了約翰遜、馬克龍等元首發聲，其他球會、球迷各有聲音；但包括紅軍在內的12間歐超聯球會，亦表明會以法律行動反擊歐洲足協。

歐超聯宣布成立的24小時，12支參賽球會與「官方機構」歐洲足協和國際足協等拳來腳往，面對官方機構的「反制措施」，歐超聯亦祭出法律牌。

認識歐超聯：歐聯12支足球豪門自立歐超聯 英超Big 6全數參與

【「歐超聯」12支創會成員球會】（按圖進入）

+ 6 + 6 + 6

《美聯社》今日（19日）取得一封由12間歐超聯球會聯署、致國際足協會長恩芬天奴及歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）的信件，指歐洲足協及國際足協的聯合聲明，「逼我們採取行動自保，免受這樣惡劣的反應影響」，又指兩大管治機構要脅懲罰有關球會及球員是「不合法」。

「因此，SLCo（歐超聯公司）已在有關法院提出動議，去確保賽事（歐超聯）可在符合有關法律之下順利成立及運作。」聯署信中強調，歐超聯「會與本土聯賽及盃賽並存」，「我們並非要取代歐聯和歐霸盃，而是要與這些賽事競爭及並存」。

歐超聯要順利舉行，除了要過歐洲足協、國際足協、足總、聯賽會、政府等關口，還要面對球迷群起反對。歐洲球迷對於歐超聯的反對聲音極大，尤其是12支創會球會的球迷組織大都表態反對。有利物浦球迷就到晏菲路球場外掛起黑白橫額，除了表明反對歐超聯，更指「利物浦已死」，示意不滿紅軍高層為錢加入歐超聯。

專門跟進利物浦消息的英國《獨立報》記者Melissa Reddy透露，包括紅軍在內的有關球會將帥其實並不想參加歐超聯：「沒人諮詢過球員，他們也不想參加，球會高層也沒有考慮領隊們的意見，球會職員也不喜歡，球迷絕大多數反對。只有班主想參賽。」

多蒙特成為第一間公開表明反對歐超聯的球會。（Getty Images）

德甲雙雄同一陣線 反歐超護歐聯

歐超聯12支球隊中並不見德甲球會踪影，今日，德甲兩強之一的多蒙特率先發表聲明，由球會會長華斯基表示，在歐洲球會協會（European Clubs Association）開會相討之後，「ECA董事會成員都清晰表明，支持歐聯改制、並拒絕成立超級聯賽的計劃，而兩間加入ECA的德甲球會，拜仁慕尼黑和多蒙特，也100%支持這決定。」

聲明中就未有詳細解釋反對原因，不過德國《DW》就指出，德甲特有的「50+1」機制讓球迷擁有球會最大決策權，在歐洲球迷組織普遍都反對成立歐超聯之下，德甲球會要加入歐超聯，本已難如登天；加上拜仁及多蒙特的高層都是足球員出身，「他們的想法，也許跟純粹為商機而入主球會的人不一樣。」

【歐洲5大聯賽轉會精明眼】（按圖放大）