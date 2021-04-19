場地單車國家盃．香港站｜政府批准5月閉門舉行　李慧詩主場爭牌

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-19 21:55

新冠肺炎疫情下，香港久未舉行國際體育賽事，今日（19日）終有好消息，場地單車國家盃（前稱世界盃）香港站獲政府「開綠燈」，批准以「安全氣泡」方式在5月13至16日，於將軍澳香港單車館閉門舉行。

場地單車國家盃的前身為場地單車世界盃，今季賽事共有3個分站，首站的英國站因疫情取消，幸第二站香港站終獲政府首肯，以「安全氣泡」的形式閉門舉行。第三站則預定6月於哥倫比亞舉行。

由於賽事是東京奧運前難得的國際賽，不少海外車手都報名參加，準備奧運之餘亦爭取世界錦標賽積分，最關鍵的，自是海外選手能否入境、及是否需要隔離21天。

香港單車代表李慧詩，預計將領銜參加場地單車國家盃香港站，爭取獎牌之餘同時備戰東京奧運。（Getty Images）

外地選手及職員視乎出發地的風險程度，若在出發來港前已取得有效陰性檢測報告，並在抵港後出示，應可豁免隔離21日，但具體方式目前仍待政府批准。但即使無需隔離足21日，亦要進入「安全氣泡」。香港單車總會指，大會將「安排檢測隊伍，向各（參賽）隊伍進行額外的測試，以確定參賽隊伍沒受感染」，參賽隊伍必需入住大會酒店，而來往機場、酒店及香港單車館時必需乘搭大會專車，亦不能外出。

國家盃作為東京奧運前最後一個比賽，是香港隊重要的備戰賽事，預計由李慧詩領銜的港隊大部份車手都會參賽，在主場爭取獎牌，同時為在東京奧運操起狀態。