撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-21 13:55

歐洲超級聯賽在英超「Big 6」球隊曼城、車路士、曼聯、利物浦、阿仙奴及熱刺分別宣布退出之下，成立僅48小時即宣布暫緩，相信計劃很大機會胎死腹中。 歐超聯計劃之所以失敗，不單是目的只為金錢和利益，整件事自始至終由一班老闆和財經佬閉門造車，球會內部缺乏溝通和諮詢，亦沒有清晰理念能向球迷和外界解釋闡述，最終爆出一場宇宙級公關災難才驚覺反對聲音如此巨大，後知後覺。

事實上，一個由皇家馬德里會長佩雷斯（Florentino Pérez）牽頭的球會發達大計，你就知道，這個計劃必會變為業餘、不認真，和像馬戲團。他本身是土木工程師，從政不成功之後當上建築商，2000年第二次參加皇馬會長選舉時獲勝。沒有證據顯示他跟球會的直接利益瓜葛，但他的身家確實在出任皇長會長短時間內暴漲，這些年來班拿貝球場一次又一次斥巨資升級改建，工程總是沒完沒了，負責的建築商正是他名下的公司。

昔日他將皇馬建造為「銀河艦隊」（galácticos），提出一年一巨星收購政策，實驗初期戰績不進反退，商業上卻取得重大成功，強大宣傳效應一步步令皇馬當上足球收入王者。他對此仍不滿足，夢想建立一個由全球最強球隊組成的歐洲超級聯賽，賺取源源不絕的金錢。本來一切純屬他個人妙想天開，多年來一切只聞樓梯響，偏偏遇上一班利字當頭的美國商人——曼聯班主格拉沙家族、利物浦班主約翰亨利和阿仙奴班主高安基，加上和華爾街大行摩根大通在背後支持，一個「堅離地」的幻想泡泡，竟然似層層地被製造出來。

他們明知歐洲足協周一（19日）宣布歐聯改制在即，刻意選擇在周日（18日）公布計劃，目標搶去頭啖湯，以收最大宣傳效果，卻沒料到未向球會內部說明情況便匆忙曝光，會被自己人反插一刀。

歐超聯公布成立當晚，英超上演利物浦對列斯聯一戰，列斯聯球員賽前穿上「足球是為球迷而戰」口號T恤集體抽擊利物浦。（路透社）

【「歐超聯」12支創會成員球會，6英超球會已退出】（按圖進入）

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管理層活在自己世界 宇宙級公關災難

4月18日歐超聯公布成立當晚，英超上演利物浦對列斯聯一戰，一班不滿球會加入成為歐超聯一員的利物浦球迷，以行動表態，一度包圍隊巴，一張又一張反對歐超聯的橫額披上晏菲路球場外圍，球迷組織Spion Kop 1906宣布撤走Kop看台上所有支持橫額。

不止球迷憤怒，利物浦領隊高普、副隊長占士米拿均不認同歐超聯，後者甚至直言：「在我的立場而言，我不喜歡這（歐超聯）的決定及不希望發生，我與外界想法十分接近。」由於歐超聯急於面世，一眾球隊職球員事前幾乎全部不知情，他們在未獲知會的情況下卻要面對外界的怒氣和為球會解畫，既無辜又尷尬，翌日車路士迎戰白禮頓一役，車路士尷尬處境亦跟利物浦雷同。

或許因疫情令收入減少，球會班主和管理層一看到歐超聯提供每年數十億歐元保證收入時便立即雙眼發光，他們只聚焦在數目字，忽略足球產業還涉及傳統、文化還有最重要的競技元素，正如曼城領隊哥迪奧拿對歐超聯的點評：「那並不是體育」。在當今資訊光速流通年代，球會由內到外均沒有為計劃試水溫，如此離地做法未開始已注定失敗，結果連自己人也不支持，由球迷、球員、領隊、名宿、其他球會、各國聯賽賽會、足球監管機構歐洲和國際足協、各國足球總會以至國際奧委會全數大力反對。

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【利物浦球迷全力反對歐超聯】（按圖放大）

利物浦隊長軒達臣周二表態反對歐超聯。（Twitter@JordanHenderson）

軒達臣跟19隊英超隊長開會

繼曼聯名將加利尼維利、利物浦名宿加歷查率先發難之後，利物浦隊長佐敦軒達臣周二（20日）亦在社交媒體公開表態反對歐超聯，他上載一張紅底白字的簡短聲明，「我們不喜歡它（歐超聯），亦不希望會發生，這是我們的全體立場。我們對這球會和球迷的忠誠是絕對和毫不保留的」，並用紅軍的口號「你永不獨行」（You'll Never Walk Alone）作結。門將艾利臣，守將雲迪積克、阿歷山大阿諾特和羅拔臣均有轉載有關帖文。

訊息清晰兼強而有力，軒達臣跟隊友達成共識後，隨即找英超其餘19支球隊隊長商談此事，爭取球員在反對歐超聯事件上的支持。球迷意願和輿論聲音基本上已一面倒，如果連球員亦大力反對，歐超聯根本無法強行開展。盛傳本身只是「跟大隊」的曼城和車路士先後率先退出，曼聯、利物浦、熱刺和阿仙奴亦隨即打退堂鼓，軒達臣率領球員極速表態反對歐超聯，應記一功。

利物浦隊長軒達臣極速夥同隊友和19支英超球隊隊長開會，表態反對歐超聯。（Getty Images）

傳「雙紅」齊賣盤

歐超聯令12支豪門球隊爆出宇宙級公關災難，一向備受曼聯球迷批評的執行副主席活華特成為「第一滴血」，為美國老細孭鑊下台，祖雲達斯會長艾涅利一度亦有傳下台，惟他及後已否認。

歐超聯流產後最受注目的，應該是幾位美國班主的去向，傳言指曼聯的格拉沙家族和利物浦老闆約翰亨利均因事件意興闌珊，有意賣盤，相信後續發展仍陸續有來。英超Big 6弄出大頭佛後才又退出歐超聯，決非毫無代價，利物浦鐘錶贊助商Tribus已率先割席，終止合作計劃，球會如不易主，跟球迷的關係也不知要花多少時間來修補。最大問題是，雙方多年來建立的信任一舖清袋，他日球會一旦有任何風吹草動，球迷定必先以懷疑態度看待，前路將會十分難行。

至於始作俑者佩雷斯，剛剛才獲選連任皇馬會長一職，這個74歲的歐超聯首屆主席在球會地位仍穩如泰山。

球迷抗議歐超聯成立，標語設計千奇百趣：（按圖放大）