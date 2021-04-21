歐洲超級聯賽｜曼城打響第一槍　英超BIG SIX全部退出

即時國際
撰文：
最後更新日期：

英國、意大利和西班牙合共12間球會宣布成立歐洲超級聯賽，引起爭議。英國廣播公司（BBC）4月20日報道，英超球會車路士和曼城計劃退出。曼城後來證實已經正式啟動程序退出，其後有份參加的阿仙奴、利物浦、曼聯和熱刺都宣布退出。

英國廣播公司報道指，車路士不是歐超聯的主要推手，但得悉計劃之後有感難以抗拒。報道提到，班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）和董事會最終決定退出。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）回應指，如果車路士和曼城退出，將會是正確的決定，對此表示讚揚。他同時促請其他有份參加歐超聯的球會跟隨。

有份參加歐超聯的利物浦有球員表態反對歐超聯。隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）等發文表示，不喜歡歐超聯，也不想創立歐超聯，形容是球員的集體立場。

英國電台talkSPORT表示，12間球會當地時間20日晚將討論解散歐超聯。西班牙電台節目El Partidazo de COPE指，巴塞隆拿和馬德里體育會將繼續參加歐超聯，車路士則未有表明退出，但就表達了疑慮。

同一時間，曼聯執行副主席活華特（Ed Woodward）宣布辭職，年底離任，但未有表明是否與歐超聯風波有關。

歐洲超級聯賽｜約翰遜威脅立法阻止　期望與其他國家商討
歐洲超級聯賽｜約翰遜將會晤球壇高層　英國政府有哪些招數可出？
歐洲超級聯賽｜威廉王子：傷害我們熱愛的足球
歐洲超級聯賽｜大球會「脫歐」早有先兆　足球全球化無法避免？
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。