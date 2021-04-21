【歐超聯流產】利物浦班主向高普和球迷道歉　比較英超六球會聲明

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-21 19:21

英超「Big 6」球會曼城、車路士、曼聯、利物浦、阿仙奴及熱刺退出歐洲超級聯賽，當中曼聯執行副主席活華特在消息公布前表示將於本年底離任。 六大球會之中只有阿仙奴給球迷的信中含道歉字眼，利物浦班主約翰亨利則拍下一段影片，向球迷、領隊高普和球員道歉，並指出會為今次事件一力承擔責任。

影片中，一身休閒衣著的約翰亨利一開始已向全體球迷致歉，「我希望為過去48小時因我而起的混亂，向利物浦所有球迷和支持者道歉。不用說也知道，計劃沒有球迷支持的話，一定不會成功，在英國沒有人會異議。過去48小時你們已清楚表態反對，我們聽到，我也聽到了。」

他又向無辜受累的職球員說對不起，「我同時希望跟高普和賀根（利物浦行政總裁）、一班球員以及每個努力為利物浦工作的人員道歉，他們絕對在今次混亂中沒有任何責任，反而是不公平的受害最深的一群。那是令人最傷感的，他們深愛球會，每一天努力工作讓你感到自豪。」

利物浦班主約翰亨利拍片向球迷和職球員道歉。（影片截圖）

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道歉之後，他嘗試伸出橄欖枝——「我知道整個利物浦團隊均擁有專業、領導才能和熱情來重建信任，幫助我們向前行。超過10年前我加入足球行列的挑戰，我們的夢想跟你們的一樣，努力改善球會。我們的工作尚未完成，我希望大家能夠明白，就算我們犯下錯誤，那也是出於嘗試為球會爭取最大利益，今次的嘗試我們令你失望了。」

「再一次，對不起，過去數天所帶來的一切不必要消極情況全是我一個人的責任，我不會忘記。同時亦顯示，現今球迷力量龐大，那是正確的未來亦會繼續如此。今次可怕的疫情，反映出球迷對足球和每項運動如何重要，每一個空蕩蕩的球場均可見證。今年我們所有人都過得很艱苦，無一個人是不受影響的。重要的是，利物浦足球大家庭保持親密和投入，我們可以看到來自世界各地球迷的支持和善良，我向你承諾，我會盡一切努力做得更好，多謝收看。」

約翰亨利是六間一度加入歐超聯的英超球會中，第一個站出來道歉的球會班主，在整段片中兩次用上道歉（apologize），一次用上對不起（sorry），坦白承認錯誤，並將責任全攬在自己一個人身上。他的誠意可加，未知利迷是否收貨，不過曼聯的聲明就引發球迷新一輪聲討。

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阿仙奴聲明最有誠意 熱刺發窮惡？

比較曼城、車路士、曼聯、利物浦、阿仙奴及熱刺六間球會宣布退出歐超聯的聲明，亦相當意思。率先退出的曼城，聲明只有短短25個字，緊隨其後的車路士字數接近曼城3倍，意思卻差不了多少。曼聯和利物浦字數相若，表明退出歐超聯的同時，交代過去數天已聆聽不同持份者意見。

熱刺的聲明最為有趣，當中包含球會主席利維的一番話，他對歐超聯計劃引發的憂慮和沮喪「感到遺憾」，沒有向球迷正式道歉之餘，更重申球會要開拓新收入來源的重要性，以下一句更是可圈可點：「我們相信，我們永不應該一成不變，足球應該不斷檢討賽事和管治，確保我們熱愛的足球持續進化，為全世界球迷帶來刺激」，似乎帶點想罵人的味道。眾所周知，熱刺因為興建新球場負債纍纍，是Big 6之中最等錢使的一隊，加入歐超聯即袋的35億歐元如今見財化水，隔住個mon都感受到利維的怒氣。

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曼迷不滿沒有道歉

最有誠意的首推阿仙奴，他們以「給球迷的信」為題，情理兼備交代球會加入歐超聯的因由，並且是唯一在聲明中道歉的球會，「我們犯錯了，並為此道歉。我們知道重拾信任需要時間，但今次我們作出加入歐超聯的決定，正是希望通過財政穩定來保護你們深愛的阿仙奴和足球。」

他們深明打要企定的道理，「我們的目標一直是為這間偉大球會作出正確決定，保障球會未來邁步向前。今次我們沒有作出正確決定，我們完全接受，我們聆聽到你們的聲音。」

曼聯名宿加利尼維利繼續向母會開炮，對曼聯只有52個字的三行字聲明感不滿，宣稱：「那是我一生見過可能最差的公關！」大量曼聯球迷與尼維利深有同感，不滿球會至今仍未向球迷道歉。

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