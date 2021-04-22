【英超】熱刺飽受內憂外患　孫興慜12碼絕殺反勝修咸頓

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-22 10:57

熱刺近日先後經歷歐洲超級聯賽及易帥風波後，周三（21日）深夜主場鬥修咸頓，看守領隊美臣首度領軍出戰，憑加里夫巴利及孫興慜各建一功，以2：1反勝修咸頓，旗開得勝。 「大師兄」巴利建功追平，賽後直言球隊的風格是進攻，暗批前任主帥摩連奴風格保守。

問題天天都多，「BIG 6」之一的熱刺比其他勁旅更頭痕，要處理歐洲超級聯賽的「蘇州屎」外，更在聯賽盃決賽前夕解僱摩連奴，難免影響熱刺軍心。

即使熱刺早前已「跪低」退出歐超聯，不少熱刺球迷賽前仍齊集主場外，舉起橫額抗議，直言愛隊重視金錢多於勝利，並促班主及主席利維辭職。

即使熱刺已退出歐超聯，依然有球迷在場外抗議。（路透社）

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經歷多事之秋的熱刺，今仗更有尖刀哈利卡尼受傷缺陣，年僅29歲的看守領隊賴恩美臣（Ryan Mason）派出比他年長的「大師兄」加里夫巴利正選披甲，配合孫興慜及盧卡斯莫拉攻堅。

正在養傷的哈利卡尼今仗也在主場支持球隊。（路透社）

客軍修咸頓在開賽早段已有入球機會，幸好有洛里斯神勇連救兩球，可惜熱刺依然是先落後的一隊，「聖人」隊長禾特普斯開出角球，丹尼艾格斯搶點頭槌頂向遠柱撞柱入網，30分鐘先開紀錄。

熱刺戰至下半場終於扳回一城，莫拉射門被擋，巴利禁區右路窄角度以左腳乖巧地熨射死角入網，60分鐘追成1：1平手。熱刺再接再厲，孫興慜及後撞射建功，可惜莫拉阻擋門將視線而越位，「孫仔」入球無效。

孫興慜完場前攻入絕殺12碼，以2：1反勝修咸頓。（路透社）

戰至完場前，利古朗於禁區頂起腳時被迪贊尼普踢中，球證翻查VAR後認為犯規在禁區內，改判12碼，孫興慜操刀一射中鵠，90分鐘攻入絕殺一球，熱刺主場以2：1反勝修咸頓，並以53分升上第6位。

年僅29歲的賴恩美臣，擔任看守領隊領軍首仗即全取3分。（路透社）

摩連奴治下的熱刺，領先1球縮後死守，然後多次被迫和﹑甚至被逆轉，這套為人詬病的戰術惹來球員及球迷不滿。摩佬下台，熱刺一眾攻擊球員相信是最高興的一群，今仗攻入追平一球的加里夫巴利，賽後更在摩連奴的傷口上灑鹽，暗指以往戰術過份保守。

巴利稱：「球隊或許需要進攻更多，熱刺是一間大球會，我們的踢法要更有侵略性，就像今仗一樣。」

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加里夫巴利攻入追平一球，賽後暗指摩連奴過往的戰術太保守。（路透社）

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另外，榜首的曼城作客阿士東維拉，豈料開賽僅21秒立即失守，奧尼屈堅斯地波傳中予麥堅尼撞射建功，維拉有個好開始。「藍月亮」站穩陣腳後反撲，在上半場餘下時間連入兩球，貝拿度施華先造就無人看管的菲爾科頓起腳得手，及後洛迪接應貝拿度施華傳中頭槌破網，曼城完半場前反超前。

「藍月亮」中堅史東斯及後一記粗野攔截，球證翻查VAR後向他出示紅牌，維拉未能把握人數優勢外，更在下半場「回敬」一張紅牌，卡殊鏟跌科頓，球證出示兩黃一紅，兩軍在十打十後未有再添紀錄。曼城全取3分之後，距離重奪英超冠軍又近一大步。