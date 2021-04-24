【桌球世錦賽】奧蘇利雲爆冷出局七情上面　生涯首度全季無冠

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-24 18:53

世界桌球錦標賽次圈，「火箭」奧蘇利雲爆冷不敵蘇格蘭的麥基爾，無緣衛冕，並全季零冠落袋，是生涯首次全季「食白果」。奧蘇即使落敗，沒有影響他的心情外，直言今仗拾回桌球的樂趣，並送上鬼馬的表情包。

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）去年第6度贏得世界桌球錦標賽冠軍，成為近42年來最年長的世界冠軍，今年以衛冕身份再戰世界賽。「火箭」是今次賽事的頭號種子，首圈輕鬆過關後，次圈與蘇格蘭的麥基爾（Anthony McGill）爭奪8強席位。

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二人過去6次交手，奧蘇全數獲勝，今仗初段一度拉開4：1的優勢，麥基爾及後連取7局反超前，「火箭」隨後還以顏色追成10：10平手。今圈賽事以25局13勝，奧蘇利雲距離晉級僅差一步，麥基爾在壓力下打出一棒136度扳平，需要進入決勝局，並再以細分85：42再下一城，結果以局數13：12力克奧蘇，躋身8強。

奧蘇利雲與麥基爾力戰25局，在決勝局落敗飲恨出局，衛冕失敗。（Getty Images）

奧蘇利雲爆冷出局，宣告衛冕失敗外，更首度在全個賽季「食白果」，奧蘇今季5次打入決賽惟全數落敗，全季無冠落袋。「火箭」賽後坦言，職業生涯戰至這個階段，勝負已不再重要，縱然出局，奧蘇今次賽事亦有得着，「出局固然失望，幸好我在今次找回桌球的熱誠，這個對我更加重要。」

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即使奧蘇爆冷出局，他坦言亦有得著。（Getty Images）

重拾桌球的樂趣，從奧蘇今仗的表情略知一二，神態自若，臉上更不時露出鬼馬表情，為球迷們送上「生鬼」的表情包。

奧蘇的「桌球火」繼續燃燒的話，相信他會繼續出戰5至10年，「火箭」深信未來可以再度稱霸世錦賽，他如今已不再以桌球為生，是為了成就而繼續角逐。

奧蘇利雲今仗表現多多，十分趣怪。（Getty Images）

奧蘇利雲的表情包：

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麥基爾爆出今次賽事的最大冷門，這名30歲的蘇格蘭球手直言淘汰奧蘇是一枝強心針，「幾年前，我在賽場上失去信心，我認為自己是垃圾。如今在這場重要的賽事擊敗奧蘇，這是一個極大的鼓舞，至少我能夠在場上發揮自己的實力，而奧蘇更稱讚我配得上今場勝利。」

麥基爾一吐烏氣，生涯首次擊敗奧蘇利雲，闖入世錦賽8強。（Getty Images）

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