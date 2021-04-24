英超｜紐卡素21歲後備殺手射破利物浦　近3場最後關頭狂搶5分

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-24 23:03

利物浦今輪英超主場對紐卡素，全場多達22次射門，沙迪奧文尼及沙拿錯失增添紀錄的良機，結果球隊晚節不保，被紐卡素最後一擊扳平，痛失兩分。 紐卡素的追平「功臣」是來自阿仙奴的借將韋洛克。這名21歲小將連續3仗後備入替皆有斬獲，無獨有偶，入球同樣在最後10分鐘，合共為「喜鵲」搶得5分。

利物浦的沙拿在開賽3分鐘先拔頭籌，紅軍及後連番埋門無功而還，而且晚節不保，完場前補時階段，紐卡素有韋洛克射門省中紅軍球員，皮球稍微改變方向入網，兩軍1：1言和。

按下文回顧利物浦全場攻勢：

利物浦攻足全場僅入1球 兵工廠借將最後一擊再救紐卡素

韋洛克完場前禁區內起腳，省中紅軍球員後入網。（路透社）

紐卡素取得寶貴的1分，以36分暫列第15位，與降班位置的富咸相距9分，聯賽只剩最後5輪，「喜鵲」的護級形勢十分樂觀。

紐卡素主帥布魯士下半場換入韋洛克（Joe Willock）及哥林威爾遜，兩名球員末段起極大作用，前者更攻入追平一球。21歲的韋洛克，冬季轉會窗以借將身份從阿仙奴來投，不乏上陣機會，布魯士近期將他先列後備，反而激發起韋洛克的潛能。

韋洛克上半季在阿仙奴不時後備上陣，下半季加盟紐卡素取得不少上陣機會。（資料圖片／Getty Images）

韋洛克先在熱刺身上攻入追平一球，上輪又絕殺韋斯咸，加上今仗的入球，一連3場聯賽後備登場皆有進帳，入球時間無獨有偶都在最後10分鐘。

韋洛克近3仗末段建功：

這名阿仙奴借將在布魯士麾下發現新技能，成為球隊的後備殺手，但韋洛克今日賽後直言，不希望被定型：「我們上周擊敗韋斯咸後，增添不少信心。當我將皮球射入網窩，我不敢立即慶祝，幸好VAR未有介入，終為球隊取得關鍵分數。我十分高興，但我不希望被定型為後備殺手。」

阿仙奴借將韋洛克再做福星，完場前最後一擊助紐卡素追平。（路透社）

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