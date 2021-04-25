MMA｜中國天后張偉麗1分18秒遭KO　拳王泰臣曾預言「會被摧毀」

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-25 18:54

MMA大賽UFC 261周日（25日）在美國舉行，焦點的女子草量級冠軍戰，衛冕的中國格鬥天后張偉麗不敵美國「暴徒玫瑰（Thug Rose）」Rose Namajunas，首回合1分18秒就被KO，吞下首敗之餘亦失去冠軍腰帶。張偉麗賽後大方祝賀對手，並強調「有輸有贏很正常」。 林書豪在instagram發表意見，認為裁判過早終止比賽，反遭網民狠批：「要張的命嗎？」

張偉麗賽前錄得21連勝、0負，當中有10次KO、7次降服，她在2019年成為UFC史上首位來自亞洲的冠軍，去年3月在UFC248擊敗前冠軍Joanna Jedrzejczyk、成功衛冕的一戰，更獲評為「年度最佳賽事」；張偉麗今戰對手、28歲美國好手Rose Namajunas，亦是2017及18年的UFC女子草量級冠軍。

Rose（右）與張偉麗（左）交手，外界本預期會打得相當激烈。（美聯社）

賽前話題多 張偉麗曾反擊泰臣評語

這場大戰前話題不少，除了外號「暴徒玫瑰」的Rose Namajunas曾因說出冷戰時期反共口號「寧死不紅」，因而惹起熱議，就連拳王泰臣亦曾出言評論兩人實力：「Rose絕不易應付，她看起來像個漂亮的娃娃，但她的狠勁足以摧毀張偉麗！」

張偉麗當時反擊：「泰臣根本沒資格去評論，他不懂MMA、也不了解我。我不會受影響的，只會盡力做到最好，我建議泰臣也來試試MMA吧。」

但八角籠內強強對決，勝負只是一秒之間，賽事首回合進行到1分16秒，本是跆拳道高手的Rose一記左高踢命中張偉麗右臉，後者應聲倒地，Rose立刻落地追擊出拳狠打，裁判在1分18秒宣告終止比賽，宣告Rose獲勝。

比賽戰況：

UFC 261｜中國拳后張偉麗被Rose高踢KO 另外兩位冠軍依舊強勢

【Rose KO張偉麗的一踢】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

當場，張偉麗曾稱自己不同意裁判當刻就中止比賽，「我覺得我還有意識，就被叫停了，我覺得太快了。我還有意識，我還可以」，但她最後亦接受自己落敗，並在微博發文祝福Rose：「我祝賀羅斯（Rose）回來，她從失敗中站了起來。我相信我也會回來的，只有擊敗偉大的冠軍，才能成為傳奇，而擊敗一個傳奇，我會成為全新的自己。」

張偉麗在微博發文，大方祝賀對手，同時表示自己會捲土重來。（微博）

張偉麗又稱，自己以前以「拿到UFC冠軍」為目標，但今天「有了比冠軍更高的目標」，並強調：「有輸有贏很正常，這就是UFC，安德拉德（Andrade）、喬安娜（Joanna Jedrzejczyk）、羅斯都輸過，她們也都回來繼續努力」，並希望UFC能盡快安排二番戰，讓她可再爭取冠軍。

前文提要：

體育熱話｜UFC選手為自由而戰 暴徒玫瑰化仇恨為動力的戰鬥故事

重奪失落已久的冠軍腰帶，Rose顯得相當激動。（路透社）

林書豪一度拍片抱不平 反遭網民批評

雖然張偉麗和外界都認為落敗毫無爭議，但目前在NBA G League落班的林書豪則似乎不同意，他在instagram即時動態指裁判過早終止比賽，又拍片發表意見，表示「不同意裁判的決定」。

但事實上，外界對於裁判今次判決幾乎毫無爭議，內地媒體亦指出張偉麗倒地後已沒有自衛動作，裁判決定中止比賽也合理，有網民批評林的說法，指裁判反應若慢一點，張偉麗會受重傷，最後或許「會被抬下去」，更有網民道：「林書豪是怎麼啦，要張的命嗎？」林書豪的評論影片最後亦消失。