體育熱話｜UFC選手為自由而戰　暴徒玫瑰化仇恨為動力的戰鬥故事

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-18 19:43

中國格鬥女王張偉麗將在4月25日的終極格鬥冠軍賽UFC 261迎來個人第2次衛冕戰，對手是前世界冠軍、現草量級排名第一的美籍立陶宛裔選手羅斯（Rose Namajunas），後者在賽前向傳媒表示，她特殊的家庭背景激勵她要為自由而戰，並談及上世紀50年代末冷戰時期的反共口號「寧死不紅」（Better dead than red）。

羅斯自小因擺出凶惡的樣子，因此出道前已被鄰居稱為「暴徒玫瑰」（Thug Rose）。

她日前接受立陶宛國家公共廣播公司（LRT）訪問，回應記者提及「仇恨最能在短時間內激勵人心」時表示，正在觀看一部名為《另一個夢之隊》（The Other Dream Team）的紀錄片。電影講述1992年立陶宛男子籃球隊在巴塞隆拿奧運會上，國家宣布獨立被蘇聯出兵鎮壓未遂後，首次在國際大賽上獲得銅牌的故事。當中涉及前蘇聯解體、立陶宛獨立等時代背景，她在訪問中直接喊出「寧死不紅」（Better dead than red）的冷戰期間反共口號。

美籍立陶宛裔選手羅斯在訪問中發表反共言論。（GettyImages）

祖父被殺 父母投奔美國

28歲的她在訪問中除發表反共言論，還高呼要為自由而戰。她出生於美國，父母曾因為逃避蘇聯共產黨統治，由立陶宛移民到美國，她的曾祖父在擔任立陶宛獨立軍隊成員時被蘇聯殺害。

我有基督的意識，我有立陶宛人的血統，也有美國夢，我把這些東西都帶入了這場戰鬥。 羅斯

羅斯稱與張偉麗雖不存在個人恩怨，也不討厭她，但特殊的家庭背景激勵她要為自由而戰。（GettyImages）

「我要為自由而戰」

對於中國首位兼唯一一位綜合格鬥UFC冠軍張偉麗，「暴徒玫瑰」坦言並不討厭該中國對手，但看完紀錄片後醒覺她的代表顏色是紅色，羅斯相信這不會是巧合，她認為張偉麗是代表中共。

「偉麗所代表的是誰，我試圖讓自己想起家庭背景、立陶宛人的困境，亦即我們的歷史。電影《另一支夢之隊》讓我理解得更清晰，我們要爭取的東西，『寧死不紅』。」她在訪問中續說：「我不認為偉麗是紅色是偶然的，這不是針對她個人，但這就是為什麼我要為自由而戰，我有基督的意識，我有立陶宛人的血統，也有美國夢，我把這些東西都帶入了這場戰鬥。」

31歲的張偉麗是中國唯一UFC冠軍，她曾在奪冠後說：「我相信不用再等太久，中國選手就能在MMA中震驚全世界。」（GettyImages）

羅斯在訪問播出後重申不會為自己的言論道歉，並指會把反共作為擊敗張偉麗的其中一個動力，「我的動力是勝利，而冠軍腰帶是勝利的伴侶。勝利的渴望讓我每天清晨起床努力訓練，對抗似乎可以激發動力，但實際上我一直控制住自己，從未感受過對對手的仇恨，我也沒有討厭偉麗。」

羅斯與張偉麗將在今周六交手。（網上圖片）

她高呼為自由而戰並「寧死不紅」的言論，引起了UFC愛好者的兩極反應，很多人認為言論不當，不該將政治與體育結合。羅斯在日前再《ESPN》採訪時表示：「我的觀點是基於我的經驗，這不是我在YouTube上搜尋到的東西，這是一部紀錄片的實際參考資料。如果你對我的任何觀點感到困惑，你可以看紀錄片，可以很好地了解我的家庭所經歷的事情、我今天在美國的原因、我成為格鬥選手的原因。」

「暴徒玫瑰」之所以成為「暴徒玫瑰」，她坦承假如不是因為那部紀錄片中的一切，立陶宛人如何與共產主義壓迫鬥爭，她或許會有不一樣的生活。這也許不是有關於政治，這是她的故事。

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