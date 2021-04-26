【意甲】國際米蘭一球力克維羅納　曼聯舊將入替建功再做英雄

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-26 13:39

達美安，一個曼聯球迷接近遺忘的名字；這名31歲的曼聯舊將加盟國際米蘭後，如今竟然再度成為球隊的奠勝功臣，今輪對維羅納的聯賽後備入替建功，助國米一球力克對手，全取3分，與聯賽錦標再近一步。

意甲榜首國際米蘭周日（25日）主場迎戰中游的維羅納，開賽僅兩分鐘便有打開紀錄的大好機會，拿達路馬天尼斯單刀機會，笠射高出無功而還，而夏基美（Achraf Hakimi）下半場罰球中柱彈出，國米久久未能打破僵局。

夏基美今仗連番攻門，可惜罰球中柱無功而還。（Getty Images）

國際米蘭戰至中後段，一次反擊機會終有斬獲，夏基美傳給左路無人看管的達美安（Matteo Darmian），一扣一射建功，76分鐘攻入全場唯一入球，國米力挫維羅納，以79分繼續在榜首領放，領先次席的阿特蘭大11分，只要在餘下5輪賽事贏得其中兩仗，便可穩奪今季聯賽冠軍。

今仗入球功臣達美安，本季賽事已非首次在末段做英雄，早前對卡利阿里時攻入奠勝一球，兩個入球為球隊取得關鍵的6分，對國米的爭標形勢甚有幫助。

國米險勝繼續領放 曼聯借將入致勝球 干地興奮熱血狂奔

盧卡古一傳一射領國際米蘭報捷 祖雲達斯十連霸凍過水

達美安本月第2次在中後段為球隊致勝，助國米助得寶貴的6分。（路透社）

達美安稱今仗是關鍵的勝仗，距離冠軍又近一步，「我們知道維羅納是不易應付的對手，我們在今仗全取3分，對爭標十分重要，與冠軍再走近一步，但教練提醒我們要專心作賽。」

國米贏波，干地開心到飛起。（路透社）

達美安奠勝「慶祝魔人」干地又現身：

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國際米蘭如今的領先優勢，只要保持穩定的發揮，相信冠軍已是囊中物，事關衛冕的祖雲達斯「自爆」，憑後備入替的莫拉達妙射極速建功追平，結果與費倫天拿打成1：1平手，再失兩分，現時已落後國米13分，僅下最後5輪聯賽，衛冕機會十分渺茫。

莫拉達後備入替即交妙射建功，可惜依然未能為祖雲達斯帶來3分。（Getty Images）

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