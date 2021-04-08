【意甲】盧卡古一傳一射領國際米蘭報捷　祖雲達斯十連霸凍過水

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-08 13:39

祖雲達斯意甲十連霸的美夢，似乎逐漸走遠，周三（7日）深夜上演的聯賽，祖雲達斯以2：1擊敗拿玻里，而榜首的國米以相同比數擊敗薩斯索羅，並拿下聯賽10連勝，與祖雲達斯拉開12分的差距，與聯賽錦標再行近一步。

今季由名宿派路帶領的祖雲達斯，不如早年般以強勢在意甲領導群雄，「誤墮凡間」全季至今未曾登上榜首位置，對「老婦人」連續10年稱霸意甲的偉業添上不少變數。

假若祖雲達斯力保爭奪希望，餘下賽事首先要做好自己，不容有失，再寄望榜首的國際米蘭失分。祖雲達斯昨晚的補賽主場對拿玻里，費達歷高基艾沙交出精彩的助攻，右路面對兩名守衛，以腳法擺脫兩名對手再橫傳，C朗12碼點附近撞射破網，13分鐘打開紀錄，小基艾沙更模仿C朗的入球慶祝方法。

小基艾沙個人表演後助攻C朗建功，二人一同做出C朗的招牌慶祝動作。（路透社）

小基艾沙精彩助攻片段：

祖雲達斯下半場由傷癒復出的戴巴拿建功，73分鐘取得保險球，拿玻里完場前由恩斯治尼12碼建功，可惜為時已晚，祖記以2：1擊敗拿玻里。

傷癒復出的戴巴拿，後備入替4分鐘即取得入球。（路透社）

祖雲達斯要十連冠，如今先要問過國際米蘭，高踞榜首的國米走勢凌厲，今仗主場出戰薩斯索羅。

國米射手盧卡古今仗表現八面玲瓏，先在開賽早段接應艾舒利楊格傳中，頭槌一頂破網先拔頭籌，及後下半場一次反擊造就拿達路馬天尼斯建功，結果以2：1力克薩斯索羅全取3分。

拿達路馬天尼斯攻入保險球，助國米力保勝局。（路透社）

國際米蘭自今年1月底起，至今已錄得聯賽10連勝，以71分穩佔榜首，並與次席的同市宿敵AC米蘭拉開11分距離，排第三的祖雲達斯則落後12分，只剩下9輪聯賽，國際米蘭打破祖雲達斯的壟斷又近一步。

今仗交出一傳一射的盧卡古，是國際米蘭的贏波功臣，除了在進攻有建樹外，這名比利時前鋒同樣努力回防，今仗更錄得6次解圍，助攻助守，功不可沒。

盧卡古交出一傳一射外，同樣落力回防，今仗錄得6個解圍。（Getty Images）

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有望打破祖雲達斯壟斷，國際米蘭上下當然高興，相信更開心的莫過於基斯甸艾歷臣，該名丹麥中場當初為了「尋求挑戰」轉戰意甲，加盟早期不獲重用，如今終找到融入球隊的方法，成為常規正選之一，並逐步走近他渴望已久的獎盃，一圓多年心願。

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國米主帥干地賽後直言艾歷臣「有長進」，逐漸適應球隊踢法，同時深信他有能力繼續為球隊貢獻，並聲稱艾歷臣「在球隊的未來計劃之中」。

艾歷臣逐漸適應球隊的踢法，最近亦取得不少上陣機會。（路透社）

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