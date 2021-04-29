沙田馬場波地5月啟用　足籃排場地供租用　未來盼成五人足球基地

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-29 18:10

香港賽馬會新建的「沙田馬場波地」，將於5月1日正式啟用並開放預約。「波地」包括一個五人足球場、兩個籃球場及一個排球場，要租用場地有一定準則。

「波地」位於沙田馬場看台停車場2樓平台，內有一個五人足球場、兩個籃球場和一個排球場。旁邊有可容納50人的觀眾席，更備有電子計分牌、電子儲物櫃、水機和淋浴間等設施。「波地」開放時間為非賽馬日的早上10時至晚上10時，用家可自駕或於港鐵火炭站出閘步行20分鐘到「波地」。

由停車場平台改建而成。（張倩儀攝）

想租用「波地」，用家必須符合以下條件：所有註冊學校、慈善機構、奧委會、殘奧會、體育總會、籃足排總屬下最高級別聯賽隊伍、學界體育聯會、社區及地區體育會等才可以預約使用。市民不能以個人名義租場，但也避免坊間「炒場」問題。

排球場的用地和國際女排大獎賽一樣，帶望讓球員模擬比賽跑動的感覺。（張倩儀攝）

五人足球的使用率暫時為三項之中最高。（張倩儀攝）

馬會花5年籌備、斥資2500萬興建「波地」，曾考慮各種運動項目，經詢問不同的體育界人士後，最終選定最普及的三大球類足球、籃球和排球。馬會已於三、四月安排不同團體試用場地。

採訪期間巧遇劍擊運動員江旻憓，她即席示範踢球。（張倩儀攝）

場地用料有用心，盡力達到國際比賽水平。（張倩儀攝）

除了讓公眾租用，馬會亦希望「波地」成為香港五人足球基地。馬會品牌高級經理（體育及社區）李德能表示：「就算未能在波地舉辦國際賽事，都希望為代表隊提供一個參加國際賽時需要的環境。」例如五人足球場選用國際賽所用地面鋪料，規格和用料都是全港唯一。

排球場方面，同樣選用比賽場地物料，模擬一個比賽的環境，以及為球隊提供常規可用的場地。籃球場反而傾向作為青少年訓練基地，分齡的籃球員都可以有一個固定場地持續訓練。

沙田馬場波地由構思到啟用，時間長達5年。（張倩儀攝）

【沙田馬場波地】按圖一覽場地設施