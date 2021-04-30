【歐霸】卡雲尼獨領風騷　一人帶動曼聯鋒線　名宿主帥讚不絕口

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-30 17:03

「家有一老，如有一寶」，曼聯一直深明這道理，早在傳奇領隊費格遜執掌的年代，已曾經簽入軒歷拿臣，其後亦曾擁有伊巴謙莫域等老將，即使生涯黃昏他們仍然在紅魔鬼綻放餘暉。 年屆34歲的卡雲尼，周四（29日）深夜主場鬥羅馬一仗，貢獻兩入球及兩助攻，額外再博得12碼，這名烏拉圭箭頭盡顯級數，主帥蘇斯克查亦開腔希望卡雲尼留隊。

歐霸盃4強首回合，曼聯在奧脫福主場大勝羅馬6：2，半隻腳踏入決賽。無獨有偶，曼聯對上一次在歐洲賽攻入6球以上，受害者同樣是羅馬，紅魔鬼在2007年歐聯8強次回合，同樣在奧脫福狂數羅馬7：1。

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曼聯尖刀卡雲尼今仗踢足全場，梅開二度並交出兩個助攻，加上博得12碼，5個入球亦與他有直接關係，即使年屆34歲依然寶刀未老，紅魔鬼球迷在曼聯官方網站票選卡雲尼成為今仗最佳球員，實至名歸。

卡雲尼今仗領風騷，獨取兩入球及兩助攻，加上博得12碼，成為曼聯反勝的功臣。（Getty Images）

卡雲尼今仗5個與他有關的入球：

卡雲尼的質素無庸置疑，今仗再度證明他在曼聯陣中的重要性，而卡雲尼這種頂級射手，正是曼聯一直追求的球員。

論入球能力，換邊後追平一球，卡雲尼掃把腳一射刁鑽地網角入網，加上及後「執雞」一球亦看到他的捕位能力。論助攻能力，卡雲尼兩球造就隊友同樣恰到好處，先有第一時間助攻般奴挑射破網，比賽末段以腳面傳送「劏穿」羅馬防線，找到遠邊無人看管的格連活特錦上添花。

除了入球及助攻外，卡雲尼今仗亦交出亮眼的數據，成功製造5次機會﹑交出3次關鍵傳送及接近9成的傳球成功率，反映卡雲尼在陣中可以帶動整條紅魔的前線。

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卡雲尼在前場作用甚大，以一己之力帶動整條曼聯鋒線。（Getty Images）

卡雲尼至今為曼聯在各大賽事攻入12球，其中5球來自4月份，上陣僅395分鐘，平均79分鐘便攻入一球，效率依然。

盛傳卡雲尼有意重返南美發展，未必與曼聯續約一季，曼聯方面當然希望挽留這名尖刀。曼聯主帥蘇斯克查賽後表明心跡，「他（卡雲尼）知道我希望他留隊，我們曾經就這話題溝通過。他在場上是個機會主義者，亦是前線的進攻命脈。我對他的表現非常滿意，我正在努力說服他留下來，希望他來年可以享受有球迷的奧脫福球場。」

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蘇斯克查直言卡雲尼早知他的心意，希望以勝利打動他留隊。（資料圖片／Getty Images）

以今仗獨力炮製5球的表現，除了蘇斯克查，一眾曼聯名宿亦讚不絕口，史高斯稱今仗卡雲尼是「全能中鋒」的表現，「不論拉舒福特﹑格連活特或馬迪爾，他們也不是正統的中鋒，卡雲尼今仗就是一名中鋒的教科書級表現，他在陣中可以帶動整個鋒線，並交出兩個欲救無從的入球，唯一美中不足就是未能連中三元。」

不少曼聯球迷亦希望來季繼續看到卡雲尼穿起紅魔球衣。（Getty Images）

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