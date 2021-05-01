田徑｜許懷熙傷後重返賽場即封王　努力克服「落場是無形的驚」

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-01 20:02

「企返喺個場度已贏咗。」許懷熙說。 香港田徑錦標賽，曾戰亞運的香港「標槍王」許懷熙因手肘受傷避戰近一年多後，終再踏上賽場，並擲出58.96米封王。 他回來了，企返喺個場度，贏咗。

2017年香港田徑錦標賽，許懷熙擲出68.03米，21日內三破香港標槍紀錄；2018年，他首戰雅加達亞運，再以71.78秒刷新港績。然而，2019年他因手肘斷韌帶而需接受手術，然後便一年多沒有然後，直到今日在本地賽復賽後首度重返賽場。

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許懷熙在2019年6月做手術後，花了近一年時間復健，今日終重踏賽場。（由田總提供）

自2019年6月接受手術後，差不多花了一年時間復健，此前每次探問他傷勢，我們對話總以「慢慢來」、「不用急」作結。今天，他抱着「克服」的心情踏上場。58.96米，的確與他傷前成績是差了一截，「那種感覺已不是成績，要克服返企上場。」比賽的緊張感、比賽節奏、每個細微動作的完成度，都在測試自己的信心與意志。

許懷熙在手術後需以3至5個月才能伸直手。（由田總提供）

他手術後由伸不直手到伸直需要3至5個月，即使康復了八、九成，他仍是小心奕奕，「八、九成裏面一個不小心都可以打回原形。」他坦言今次參加錦標賽是計劃之外，準備是有點倉猝，但仍想測試比賽強度。「所以真的不是怕比賽（表現不好），反而要克服落返個場，是無形的驚。」

今日是小試牛刀，5月中的系列賽III，他坦言會否參加仍是未知之數，「要看訓練上會不會未適應到，逐少逐少嘗試。」

也許身體上的受傷未算最可怕，就怕內心不夠強大，「企返喺個場度就贏咗。」慢慢來，不用急。

慢慢來，不用急，許懷熙總這樣說。即使他努力想擲回水準。（由田總提供）

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