【田徑】黃尹雋傷癒10000米封王　目標出戰全運會挑戰個人最佳

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-02 11:52

一連兩日的香港田徑錦標賽，周日（2日）續於將軍澳運動場閉門上演，長跑好手黃尹雋在10000米賽事以32分08.01秒封王，惟傷癒不久的他未能達到賽前定下的「30分頭」目標。

香港男子全馬紀錄保持者黃尹雋，繼於上月中在香港5公里錦標賽傷癒復出摘季後，今早轉戰10000米賽事，早前因腳傷未有出戰季前測試賽及系列賽一的他，今日雖以第一名衝線，仍稱「心態未Ready」。

黃尹雋早前腳眼受傷休息了近兩星期，稱僅是小傷但影響了心情多於身體。（張浩維攝）

黃尹雋上月曾出戰5公里錦標賽，但他的再上一場賽事，已是去年10月的波蘭世錦賽，他坦言久未作賽下「安逸得太耐」。

雖然早前因腳眼受傷休息了近兩星期，但他認為受傷影響心情多於身體，使自己未準備好落場比賽。「可能安逸得太耐，上不到比賽的強度，好像剛剛跑到中段，未到95%辛苦，可能只是85、90%辛苦，但跑3、4000米已爆了偈，谷不到上去。」

黃尹雋表示因心態未準備比賽，跑到中段已谷不起。（張浩維攝）

黃尹雋指，自己狀態高峰之時，是藉常規比賽和訓練周期來保持狀態，他再笑說真的是「安逸太耐」，「這一兩年沒有比賽，訓練上不能計劃得好好，未能根據比賽來訓練，雖然是小傷，但停過之後狀態都會跌，我相信能力是有的，但不知何時升返，都會影響自己。」本來他今場目標是跑到30分頭、30分半（香港紀錄為30分53.6秒），他強調自己需要調整心態，期望今年內能跑入29分。

出國比賽對田徑港將仍是「奢望」，他表示有機會的話會想參加馬拉松賽提升狀態，也希望能出戰9月的全運會，「有得跑都想跑10000米同馬拉松，全運會對手水平高，跟前容易有PB（個人最佳時間）。」

黃尹雋坦言希望能出戰全運會，在高水平賽事挑戰個人最佳時間。（張浩維攝）

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