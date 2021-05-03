【F1葡萄牙站】咸美頓老貓燒鬚即補鑊　奪生涯第97個分站冠軍

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-03 15:52

新一季一級方程式（F1）經歷精彩絕倫的兩站後，平治鬥紅牛已成定局，兩隊周日（2日）在葡萄牙再度交手，結果咸美頓率先衝過終點，贏得個人第97場F1勝仗。 「咸爵爺」雖然末段一直挾5秒左右的優勢，但今站奪冠的過程殊不簡單，因為一次安全車出動，他曾經跌落第3位，幸好咸美頓及時收復失地，贏得本年度第2個分站冠軍。

F1新賽季僅戰兩站，平治車隊在早年的壟斷不再，與紅牛車隊在前列有一番龍爭虎鬥，當然是車迷之福。剛過去的周末上演葡萄牙站，保達斯以0.007秒力壓隊友咸美頓，成為今年第3個排頭位的車手。

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紅牛RB16B戰車在講求馬力的賽道甚有優勢，就像揭幕戰巴林站，在葡萄牙波爾蒂芒（Portimao）賽道彎道較多，紅牛今站亦更改戰車設定，稍微減低直路速度，加上波爾蒂芒賽道曾經重鋪，引致抓地力不算太高的情況下，紅牛戰車表現卻不如早兩站般「醒神」。

紅牛戰車今站在葡萄牙的強勢不如上兩站般明顯。（Getty Images）

F1今季暫定賽程（按圖放大）：

五盞紅燈一熄，前3名起步的保達斯﹑咸美頓及韋斯達賓位置未有改動，可惜戰至第2圈已起變化，後方的兩架愛快羅密歌戰車「攬炒」，拉高倫不慎撞向基奧雲拿斯的左尾胎，結果自己的頭鏟損毀退賽，及後需要安全車出動。

拉高倫開賽初段與隊友「攬炒」，僅兩圈已經退賽。（路透社）

F1世界，勝負就在一秒間，安全車在第7圈離開賽道，咸美頓反應不及，被領先的保達斯拋開外，前無去路，後亦有追兵，「韋少」隨即「食氣流」並在彎道時超越「咸爵爺」。一架安全車，咸美頓跌落第3位。

咸美頓在比賽重開時，被領先的保達斯拉開外，更被後上的韋斯達賓趕過。（Twitter截圖）

車手榜前5位（截至葡萄牙站）：

韋斯達賓進佔第2位後，被保達斯拉開超過1秒的距離，未能打開變形尾翼的「DRS」（Drag Reduction System）下，咸美頓隨即進逼。第11圈，咸美頓「邊到跌低邊到起返身」，起終點大直路輕鬆解決「韋少」回歸第2位。

葡萄牙站起終點大直路成為「爬頭勝地」，咸美頓在第20圈再度「開工」，入彎前再過隊友保達斯，今站首度帶頭，「咸爵爺」即拉開優勢。

咸美頓雖然一度跌落第3位，及後他收復失地，先後超越韋斯達賓及保達斯取得領先。（Getty Images）

Doing things the hard way 😅@LewisHamilton had to get past both Verstappen and Bottas en route to his 97th win#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/c3mWlx2ZgC — Formula 1 (@F1) May 2, 2021

亞軍之爭同樣精彩，韋斯達賓與保達斯以維修站戰術決一高下。原先在第3位的「韋少」提早換胎，試圖「Undercut」對手，而保達斯後一圈立即入站回應，當該名平治車手離開維修站時仍有優勢，但韋斯達賓的輪胎已在工作溫度，追近後立即超越保達斯，成功進佔第2位。

葡萄牙站前10位車手：

+ 4 + 4 + 4

咸美頓老貓燒鬚 安全車後被放甩竟因倒後鏡？

咸美頓最終一放絕塵，首名衝過終點，贏得職業生涯第97個分站冠軍，亦是今季第2度登上頒獎台最高一級。經驗老到的「咸爵爺」竟然在恢復如常作賽時被保達斯「放甩」，原來當時他心不在焉處理另一件事。

咸美頓賽後稱這是一個美麗的誤會，「當時我十分專注，一直留意保達斯何時加速，然後我望向倒後鏡，看一看韋斯達賓的位置，偏偏就在這一刻，保達斯便起油了，我反應不及外，更為隨後的韋斯達賓『破風』，我立即笑自己是『白痴』」