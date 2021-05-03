辛尼特奪俄超「死侍」上台領獎　一日內三個歐洲頂級聯賽冠軍誕生

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-03 16:44

球季進入尾聲，意甲、荷甲及俄超3個歐洲頂級聯賽周日齊齊決出冠軍。阿特蘭大對薩斯索羅失分，令國際米蘭提早封王；阿積士大炒安曼4蛋，領先14分奪冠；辛尼特則大勝莫斯科火車頭6：1後捧盃。最有趣的是，辛尼特的迪斯尤巴（Artem Dzyuba）穿上整套「死侍」（Deadpool）的戲服，帶住兒子上台領獎。

周日俄超榜首大戰，排首位的辛尼特主場對莫斯科火車頭，火車頭要贏波才能保持爭標希望，怎料辛尼特「大屠殺」，兩大射手合轟5球，阿斯蒙大演帽子戲法，迪斯尤巴梅開二度，加上馬爾甘錦上添花，以6：1大破火車頭。贏波後，辛尼特28戰得61分，提早兩輪贏得俄超冠軍，連續3季封王。

【辛尼特「死侍」上台領獎（按圖放大）】

+ 6 + 6 + 6

賽後，賽會即舉行頒獎儀式，今季攻入16球並交出6次助攻的迪斯尤巴，別出心裁地換出一身Marvel漫畫人物死侍的戲服，拖住兒子上台。行至頒獎嘉賓前，這位辛尼特死侍抱起兒子，讓嘉賓為兒子戴上冠軍獎牌。迪斯尤巴扮死侍領獎的片段在網上廣傳。

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32歲的迪斯尤巴是球隊的次席射手，也是奪冠的重要功臣。他賽後解釋：「死侍代表重生，這就是我。我擁有這件戲服多年，這次是我們連續第3年贏冠軍，我終於有機會穿上它。我一直很想穿上它的，但在第2次奪冠時，我不夠膽，而在第1次，我沒有時間去換。」

【迪斯尤巴扮「死侍」領獎片段】

Just Artem Dzyuba receiving his championship medal dressed as @Deadpool, nothing to see here. pic.twitter.com/oVD4X9nLIK — Russian Football News (@RusFootballNews) May 2, 2021

意甲及荷甲同樣在周日決出冠軍。意甲的阿特蘭大在周日聯賽與薩斯索羅踢成1：1，令到前一日贏波的國際米蘭提早贏得冠軍。國米34戰得82分，領先69分的阿特蘭大、祖雲達斯及AC米蘭13分，提早4輪奪冠。這是自09/10球季後，國米首次贏得意甲錦標。

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至於荷甲的阿積士周日4：0大勝安曼後，亦肯定奪得聯賽冠軍。阿積士是18/19球季荷甲冠軍，上季因為新冠肺炎疫情，荷甲不設冠軍。