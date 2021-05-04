【西甲】前列失分停不了　西維爾遭畢爾包絕殺　後上奪冠夢難圓

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-04 10:46

西甲爭標由「三頭馬車」變「四頭馬車」，經過周一（3日）深夜的聯賽後，爭標形勢甚有可能打回原形。 挾連勝之勢的西維爾，卻在主場被畢爾包的伊拿基威廉斯絕殺，1球飲恨全失3分，並落後榜首的馬體會6分，後上奪冠的美夢似乎難以完成。

西甲爭標變「讓冠」，馬德里體育會﹑皇家馬德里及巴塞隆拿早前齊齊失分，加上第4位的西維爾連勝密密搶分，使西甲爭標形勢變得更緊湊，4支球隊只得3分差距。

巴塞隆拿爆冷主場輸波 爭標隨時變「讓冠大賽」？

馬體會﹑皇馬及巴塞在今輪攜手報捷，西維爾在周一深夜上演獨腳戲，主場鬥畢爾包。若要繼續冠軍「跑馬仔」，西維爾就只得贏波一個選項，賽前已拿下聯賽5連勝，希望今仗保持氣勢，繼續向冠軍邁進。

畢爾包早前連環失落兩年的西班牙盃後，餘下球季已成例行公事，爭冠要緊的西維爾今仗不斷向對手施壓，全場錄得高達74%的控球率及18次攻門，希望盡早攻破畢爾包的大門。安尼斯利及拿傑迪錫連番攻門亦無功而還，上半場互無紀錄。

西維爾換邊後繼續強攻對手，施展渾身解數，依然與入球無緣。遲遲未能取得入球的西維爾，末段全軍壓前，卻被畢爾包一次反擊得手，伊拿基威廉斯在門將出迎前熨射建功，90分鐘攻入絕對一球。

西維爾飲恨3分全失，5連勝的走勢告一段落外，這場敗仗亦似是舉起雙手，退出爭標行列。西維爾現時以70分暫列第4位，落後榜首的馬體會6分，聯賽只剩下最後4輪必須全勝。不過，下輪西甲是前四正面交鋒，西維爾下輪硬撼皇馬，巴塞則對馬體會，若西維爾擊敗皇馬的話，而巴塞賽和馬體會，爭標形勢仍然有不少變數。