【歐聯】車路士次回合兩球淨勝皇馬晉級　與曼城合演全英決賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-06 08:49

英超球隊篤定稱霸今季歐聯！ 歐聯4強次回合，車路士憑迪姆華拿及美臣蒙特各建一功，在史丹福橋主場兩球淨勝皇家馬德里，兩回合計以3：1淘汰對手晉級，歐聯決賽相隔兩年重演全英超對碰。

首回合取得寶貴作客入球的車路士，次回合返回史丹福橋球場再鬥皇家馬德里。車路士戰至上半場中段，迪姆華拿接應芝維爾的地波傳中建功，但旁證高舉格仔旗越位在先「食詐糊」。

28分鐘，車路士一次中路入滲，夏維斯面對高圖爾斯挑射中楣彈出，同鄉迪姆華拿趕至門前加一頭，車路士領先1：0，為晉級打好基礎。皇馬前線最具威脅的依然是賓施馬，這名法國尖刀頭頂腳踢仍然未能攻破艾度亞文迪的十指關，車路士一球領先返回更衣室。

迪姆華拿頭槌頂入空門，助車路士上半場取得領先。（路透社）

換邊初段，夏維斯接應艾斯派古達的傳中頭槌攻門，偏偏再度敵不過門楣。車路士深明保險球的重要性，但美臣蒙特及夏維斯的攻門亦無功而還。戰至末段，簡迪在前場搶得控球權再交給普列錫落底傳中，蒙特門前撞射破網，85分鐘奠定勝局。

車路士次回合以兩球淨勝皇家馬德里，並以總比數3：1晉身決賽，相隔9年再度殺入歐聯決賽，與早前晉級的曼城上演全英超對決。

美臣蒙特攻入奠勝一球後，一眾隊友蜂擁而上慶祝。（路透社）

皇馬作客兩球不敵車路士，歐聯4強黯然出局。（路透社）

自從杜慈上任後，車路士表現脫胎換骨，如今連續打入足總盃及歐聯決賽，「叫糊」成為盃賽雙冠王。杜慈去年帶領巴黎聖日耳門（PSG）殺入決賽，但一球不敵拜仁慕尼黑飲恨，如今有望一吐去季失落歐聯錦標的烏氣，他亦是首名領隊連續兩年帶領不同球隊皆打入歐聯決賽。杜慈直言躋身決賽不是終極目標，「現時不是結局，我們打入兩項賽事決賽，我們目標是奪冠而回，希望在伊斯坦堡捧走冠軍」。

今季歐聯錦標必定落在英超球隊身上，對上一次出現全英對碰的歐聯決賽是2019年，當時由利物浦及熱刺爭標，豈料僅兩年時間再度出現「英超內訌」。