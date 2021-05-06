【歐聯】夏薩特化身「嘻哈大少」　與舊隊友互動激嬲皇馬球迷

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-06 10:43

被對手淘汰，作為球員相信難免失落。曾效力車路士的皇家馬德里球星夏薩特，即使球隊出局，賽後照樣與舊隊友打鬧，當時的笑容更好像找不到任何失望的表情，而夏薩特的反應則秒速激嬲一眾皇馬球迷。

車路士憑迪姆華拿及美臣蒙特上﹑下半場各入一球，主場兩球淨勝皇家馬德里，相隔9年後再闖歐聯決賽，與曼城上演全英超對碰。

車路士次回合兩球淨勝皇馬晉級 與曼城合演全英決賽

美臣蒙特攻入奠勝一球後，一眾隊友蜂擁而上慶祝。（路透社）

縱然出局，皇馬主帥施丹認為球隊已用盡一切方法爭勝，並將注意力放回聯賽上，「車路士值得晉級，我們有不少球員缺陣下，踢出這個級數已有交代，我們與決賽僅一步之遙。現時的注意力可以回歸聯賽，還有4場聯賽，一切仍有可能發生。」

皇馬眾將出局後垂頭喪氣，但有一人從表情看不出他是落敗的一方。今仗回歸史丹福橋的夏薩特，完場後與舊隊友聚舊，卻被鏡頭影到與蘇馬打鬧時露出燦爛的笑容，感覺沒有受敗仗的影響。

夏薩特完場後與舊隊友短聚時言談甚歡，看不出半點出局的悲傷。（Twitter截圖）

網民們見夏薩特「開心出局」後，隨即發文諷刺他的態度，有網民指該名比利時球星其實是心在曹營身在漢，他如今仍然是車路士的球員，更直言夏薩特根本不在意皇馬。車路士眾將及後在更衣室影大合照慶祝，有網民抵死地將夏薩特放進相中，感覺上毫無違和感。

網民抵民地將夏薩特「加入」車路士的更衣室。（Twitter截圖）

夏薩特出局後「嘻嘻哈哈」的態度，引起不少皇馬球迷的不滿，同時令他們想起過往皇馬的領軍人物C朗拿度。二人同在皇馬身穿7號球衣，C朗當年4強出局後不發一言蹲在場中，與夏薩特的嘻哈大笑相映成趣。

C朗當年出局的表情，與嘻嘻哈哈的夏薩特相映成趣。（Twitter截圖）

2019年夏天，夏薩特據報以過億歐元的轉會費加盟皇馬，惟加盟以來傷多過踢，穿上C朗的7號球衣，卻未能做到皇馬球迷預期「7號仔」要做到的事。夏薩特今季暫時在西甲僅上陣11場，全季各大賽事僅戰18場，並交出3個入球，對皇馬的影響不大。

夏薩特兩年前離開車路士，留下一份心意，為舊東家帶來一筆豐厚的轉會費收入，即使去年車路士大灑金錢購入迪姆華拿及夏維斯，相信一部份正是來自夏薩特的交易，如今「夏世三」算得上是為車路士晉身出了一分力。

夏薩特今季在皇馬的表現乏善可陳。（路透社）

點圖即睇車路士餘下賽程有幾難踢：

車路士眾將瘋狂慶祝：