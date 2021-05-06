場地單車國家盃｜李慧詩預告用東奧戰術　外隊周日到港兩日一檢

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-06 16:07

第一屆UCI國家盃場地單車賽將於5月13至16日假將軍澳香港單車館舉行，賽事將以「隔離泡泡」形式下進行，香港單車聯會今日（6日）舉行賽前網上記者會。 李慧詩將在此賽實行東京奧運戰術，並笑言即使閉門作賽也無問題，因為她早已記住主場觀眾以往為她吶喊助威的樣子。

港隊今屆派出2男3女車手參賽，「牛下女車神」李慧詩（Sarah） 相隔14個月後再戰國際賽事，她視今次比賽為東京奧運前的演練機會。

她將與在中國寓賽於操返港的另一東京奧運代表李海恩（Jessica）出戰爭先賽、競輪賽以及團體競速賽。

李慧詩（左二）將領銜杜棹熙和李海恩出戰短距離賽事。（由單車聯會提供）

香港派出3女2男車手：（按圖放大）

外隊兩日一次病毒測試



國家盃將採用或會在東京奧運實施的隔離形式進行，單車聯會行政總監黃志如指將會在5月9日接待外隊。屆時到埗車手和團隊會先在機場接受政府檢測，到達酒店時再作一次病毒測試。他表示所有進入「

賽事下周即將上演，惟參賽外隊和人數仍未落實，黃志如稱在政府防疫規範下，人數只會有增無減，目前參賽車手總共約100人，工作人員約100人，落實的參賽名單將在9日接待外隊後再公布。

港隊將穿上桃紅色的全新科技戰衣亮相國家盃。（由單車聯會提供）

政府今次「開綠燈」批准以「泡泡形式」舉行國家盃，惟近日本港出現變種病毒，他表示近月與政府洽商時一直有關注疫情，與防疫專業團隊制定有效檢測和各種防疫措施，因此相信賽事能安全進行，不擔心政府因此而「縮沙」。

李慧詩透露會用東奧方法去熱身。（單車聯會提供）

李慧詩：綵排東奧戰術

視今賽為東京奧運前最後備戰的Sarah，已有14個月沒有參加國際賽事，她在記者會預先錄製的影片中坦言感到期待和緊張。她表示會以團體競速賽作為熱身，「由於國家盃沒有現場觀眾，自己正好為奧運作綵排預演，會用東奧的方法去熱身。」

港隊首次有3名女將合作出戰團體競速賽，Sarah表示希望能打入前8。至於2019年她奪得雙料世界冠軍的爭先和競輪賽項目，她說以前3名為目標：「雖然閉門作賽，但主場觀眾的吶喊和打氣樣子已在我腦海內，知道大家會支持我。」

李海恩（左）與李慧詩將出戰東京奧運。（資料圖片）

李海恩中國賽隔離後影響成績

李海恩在4月尾舉行的中國場地單車聯賽，因受到14天隔離措施未能訓練而影響成績，「以往中國聯賽都有獎牌，今次參加與獎牌距離好遠，是有點打擊。」她認為這是要面對的事，正好能汲取經驗，今次國家盃以或會在東奧實施的隔離形式進行，能充分備戰。

久未露面的Jessica訴說東奧前心境變化：「以前覺得奧運是終點一直衝，但現在覺得奧運是一個里程碑、目標，我還有下一個Chapter（篇章），因為運動員生活已是我一部分了。」

雖然不少世界級強手未必來港參戰，但香港單車隊總教練沈金康認為，讓港將再次投入競賽環境和情緒，對一班運動員來說也是好事。

30歲的李海恩坦言奧運不是終點。（單車聯會提供）

香港隊運動員名單及參賽項目： 李慧詩（女）- 爭先賽、競輪賽、團體競速賽 李海恩（女）- 爭先賽、競輪賽、計時賽、團體競速賽 楊礎搖（女）- 團體競速賽 羅子駿（男）- 爭先賽、競輪賽、計時賽 杜棹熙（男）- 爭先賽、競輪賽

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）