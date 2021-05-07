歐霸｜曼聯作客輸波照晉級　卡雲尼梅開二度　蘇斯克查破咒闖決賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-07 08:12

歐霸4強次回合，挾4球優勢的曼聯今仗作客羅馬，主隊全場攻勢一浪接一浪，下半場一度3分鐘連追兩球，幸好卡雲尼繼續有高水平發揮，上﹑下半場各建一功，即使曼聯以2：3落敗，仍然以總比數8：5淘汰羅馬，主帥蘇斯克查接掌後首度打入盃賽決賽。

曼聯與意大利老牌球會羅馬爭奪歐霸決賽席位，首回合在奧脫福下半場狂轟5球，以6：2大勝一仗。今仗造訪羅馬，主帥蘇斯克查仍然不敢鬆懈，如常派出般奴費南迪斯﹑普巴及馬古尼等主力披甲，前線續由上仗獨力炮製5球的卡雲尼攻堅。

首回合戰情重溫：

卡雲尼獨領風騷 一人帶動曼聯鋒線 名宿主帥讚不絕口

曼聯半場大反擊 般奴卡雲尼領銜 羅馬大敗兼黑氣纏身

羅馬在總比數4球落後，開賽早段已採取主動，為曼聯防線製造不少驚險鏡頭，幸保不失。面對對手強攻，全場合共21次攻門，曼聯今仗打擅長的穩守突擊，卡雲尼在上半場中段有兩次單刀機會，一球笠射中楣，另一球則被羅馬門將米蘭迪撲出，無功而還。

曼聯及後一次從後場的簡單組織，輕鬆撕破羅馬的防線，費特引球推進傳給卡雲尼，兩次單刀錯失機會後，今次再無「甩拖」勁射破網，39分鐘為紅魔鬼先開紀錄，進一步擴大領先優勢。

看來大勢已去，羅馬未有就此放棄，戰至下半場中段迪斯高門前頭槌建功，追成1：1平手，及後再由基斯坦迪轉身抽射入網，3分鐘內連追兩球。羅馬這段時間攻勢相當凌厲，幸好迪基亞屢救險球。

曼聯捱過一段猛烈的攻勢後，般奴與卡雲尼合力打斷羅馬的氣勢，般奴恰到好處的傳中，卡雲尼入楔頭槌一頂破網，68分鐘追成2：2平手。迪尼斯（Alex Telles）完場前被對手省中「擺烏龍」，羅馬即使以3：2擊敗曼聯，仍然無法收復失地，紅魔鬼總比數以8：5淘汰對手闖入決賽。

蘇斯克查在2018年接掌曼聯後，曾經領軍4度打入盃賽最後4強，可惜全數與決賽無緣，今次終於打破宿命，首度領曼聯殺入決賽，相信他必須要感激卡雲尼。這名34歲烏拉圭尖刀，兩回合中8個入球，其中7球也與他有關，是曼聯闖決賽的最大功臣。